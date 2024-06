“No podem continuar amb el parc de Bombers actual. Ha quedat obsolet”. El cap de bombers de Sabadell, Martí Sanabria, es jubilarà en qüestió de dies i s’acomiadarà des de l’edifici de la carretera de Barcelona, que és vell i s’ha quedat petit. El cos d’extinció i salvament demana des de fa dècades que es construeixi una nova seu, més gran, moderna i ben connectada, per millorar el servei.

L’Ajuntament de Sabadell i el Departament d’Interior van arribar a un acord per a la construcció del nou parc el 2022 a l’illa situada entre els carrers de Buxeda i Bruc, i del Pare Fita i Vergós, al barri de Gràcia. La nova instal·lació tindrà uns 6.000 metres quadrats, multiplicant la superfície del parc actual per sis, i estarà al costat d’una plaça i d’uns pisos construïts per Naturgy, propietària del solar.

Hi ha un pacte per escrit, però no hi ha data ni pressupost per a tirar endavant el projecte, que dependrà del nou Govern de la Generalitat, com la construcció de l’institut Arraona, Virolet i Narcisa Freixas i l’ampliació dels jutjats, actuacions anunciades durant la legislatura de Pere Aragonès. L’executiu de Marta Farrés manté la petició i demanarà al Govern català, un cop estigui constituït, que situï el nou parc com un equipament prioritari a la ciutat.

“No podem establir terminis, ara per ara”, exposen fonts del cos d’emergències. Abans, cal passar per tot un procés burocràtic, que ja ha començat: l’Ajuntament ha enllestit el pla especial urbanístic del sector Buxeda-Bruc, que rebrà l’OK de la Generalitat abans d’acabar l’any, segons les previsions del consistori. A partir d’aquí, l’Ajuntament cedirà el terreny a la Generalitat, i serà el futur Govern català qui aprovi el projecte, i liciti i adjudiqui les obres.

En la gestió dels Bombers, Terrassa ha passat per davant de Sabadell: el departament d’Interior va licitar la construcció del nou parc abans de les eleccions i es preveu que les obres comencin aquest any. Mentrestant, a la nostra ciutat, les millores s’han notat en el personal i els vehicles, explica Sanabria. Els Bombers tindran quatre camions nous aquest any i hauran renovat el 100% de la flota. En paral·lel, en aquests últims anys, s’ha ampliat la plantilla fins a arribar als 55 professionals, entre 9 i 13 per torn.

Més de 3.500 serveis en un any

Els Bombers de Sabadell van realitzar 3.666 sortides el 2023, unes deu al dia, per sobre els registres dels anys anteriors. El gruix principal són incendis urbans i de vegetació (47%), encara que els serveis que més creixen són els salvaments. “Cada cop fem més serveis relacionats amb caigudes de la gent gran, o entrades en pisos quan fa dies que no saben res d’ells”, exposa Sanabria.

El personal del Parc amb prou feines va fer 105 pràctiques i quatre simulacres l’any passat. En aquest sentit, el cap de Bombers creu que el nou equipament permetrà fer-ne més: “En un espai gran podrem fer pràctiques d’excarceració en accidents de trànsit i de rescat amb escales… a més, el subcap territorial de la Regió Metropolitana Nord estarà a Sabadell, i això farà que el parc sigui una insígnia al territori”.

La nova ubicació facilitarà les comunicacions amb el Centre de Sabadell, on els camions tenen dificultats per accedir i això afecta el temps de resposta, i també es mantindrà la bona connexió amb la Gran Via, els polígons industrials i municipis com Sant Quirze i Barberà, que formen part de l’àmbit d’emergències de Sabadell. “La majoria de parcs nous es fan a l’extraradi, excepte a Barcelona, i és una bona notícia que a Sabadell continuï ben situat dins del nucli urbà”.

L’edifici actual és de l’any 1993

L’actual parc de Bombers està encaixat en una illa d’habitatges a la carretera de Barcelona amb carrer de Rosales. La instal·lació té més de trenta anys: es va inaugurar el 1993. L’edifici històric (1929-1991) es va enderrocar i es va aprofitar la mateixa localització, un dels indrets més sorollosos de la ciutat per la intensitat del trànsit. De manera temporal, els bombers es van establir a l’Estruch.

El trasllat dels bombers s’arrossega des de l’època de Bustos quan, conscients dels problemes del parc, es va començar a buscar una nova ubicació. Des d’aleshores, ha passat per les mans de quatre alcaldes més. “Estem més a prop que mai”, destaca Sanabria, que confia que el projecte serà una realitat “d’aquí a uns anys”.

Fotografies: Juanma Peláez