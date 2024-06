L’Ajuntament reprèn unes obres a Gràcia que gairebé feia quatre anys que estaven aturades

L’octubre de 2020, les obres de transformació de l’antiga escola Riu-sec en la futura Oficina d’Entitats i Voluntariat es van aturar. Tres anys i nou mesos després s’han reprès, després de passar un tràmit administratiu que ha suposat tot un repte al Govern per mantenir l’obra. La pandèmia de la covid-19 i l’increment de costos posterior, també per la guerra a Ucraïna, van ser els principals motius de l’aturada, fa prop de quatre anys. Es tracta, per tant, d’un projecte iniciat el mandat passat, que inicialment es preveia inaugurar el primer trimestre de 2021.

L’empresa adjudicatària, Rehacsa, va reclamar a l’Ajuntament que li pagués més, al·legant que havien pujat els costos de la construcció, però el consistori no va accedir a pagar els 492.000 euros de més que li reclamava la constructora i va resoldre el contracte. Aquesta quantitat suposava incrementar el cost de l’obra un 28% i, en aquest sentit, cal tenir en compte una situació amb la qual s’han trobat diverses empreses en els últims anys: des que l’administració licita un projecte amb un pressupost fins que l’adjudica i comencen les obres, els costos augmenten. Des que es va adjudicar per primer cop fins que ara han tornat a començar les obres, el pressupost final ha augmentat aproximadament un 26,5%.

Quan es va trencar l’entesa entre les dues parts, les obres estaven executades en una fase molt inicial, el 3,2% segons va dir l’Ajuntament. Aleshores, el tràmit administratiu per fer les obres va tornar al punt de partida, i calia licitar i adjudicar de nou el projecte, valorat en 1,7 milions d’euros. El novembre de 2022, el Govern va comunicar que la segona licitació de l’obra havia quedat deserta, la qual cosa endarreria més l’obertura de l’equipament, que ja portada dos anys amb les obres aturades.

Finalment, l’octubre de 2023, la Junta de Govern Local va poder adjudicar l’obra en dos lots, i un cost total de 2,1 milions d’euros (uns 460.000 euros més; +26,5%). El primer lot, d’arquitectura, es va adjudicar a Bluedec SL; i el lot 2, d’instal·lacions, a l’empresa Istem SL. Quan acabin les obres, previsiblement a finals d’aquest any, l’antiga escola Riu-sec acollirà la nova Oficina d’Entitats i Voluntariat, el servei de Participació Ciutadana i el Punt del Voluntariat.