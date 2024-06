Aprovat el projecte de la nova piscina d’estiu a Castellar

Castellar tindrà nova piscina exterior. Després d’uns mesos d’incertesa al voltant del futur equipament per les restriccions derivades de la sequera, el ple d’aquesta setmana va aprovar finalment el projecte de la instal·lació, que ja s’està desenvolupant al costat de les pistes d’atletisme.

El regidor d’Urbanisme, Joan Creus, va exposar algunes característiques del projecte, “un dels més ambiciosos del mandat”, amb una de les inversions més importants de la dècada a la vila, uns quatre milions d’euros en total. La futura piscina parteix de la “sostenibilitat ambiental” i s’ajusta a les possibilitats de l’Ajuntament per fer-hi front, en un “exercici de responsabilitat”, segons va defensar ell mateix en el debat. Amb tot, el seu plantejament no queda tancat amb la licitació, sinó que es podrà modular en els pròxims mesos per ajustar l’espai a noves necessitats que puguin anar sorgint.

La proposta va obrir diferències entre la resta de grups municipals, amb el vot favorable de Junts i Ara Toca i l’abstenció d’ERC i la CUP, que van mostrar el seu desacord amb algunes bases del projecte, malgrat coincidir en la necessitat de fer l’espai d’aigua.

Les crítiques dels grups

La regidora republicana Dolors Ruiz va traslladar les seves reticències, lamentant que no s’hagi volgut construir també una piscina coberta de carrils. En aquest sentit, qüestiona l’estacionalitat d’un equipament que, a parer d’ERC, queda curt i resulta “insuficient” per fer front a les necessitats actuals de Castellar.

En la mateixa línia, la regidora cupaire Marga Oncins va defensar l’abstenció en considerar que l’obra no té un objectiu ben definit, afegint que no s’ha comptat amb les reivindicacions del Club Atlètic Castellar en el plec de condicions. A banda, la portaveu va voler posar la lupa en la manca d’aparcaments a l’indret i va criticar el model de gestió publicoprivat de la piscina, que anirà a càrrec d’una empresa que haurà de licitar, com ja passa en l’actual equipament d’aigua del Puigverd amb Sige Sport.

Les obres per aplanar la parcel·la a la ronda de Tolosa ja van començar fa mesos. El pas endavant per a la nova instal·lació d’aigua arriba justament en un moment marcat pel tancament de la piscina interior de Castellar, que està en obres. L’oposició va lamentar la manca de calendari pels treballs, considerant la situació actual com un argument més per justificar la necessitat d’una nova .