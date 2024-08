El Govern català encapçalat per Salvador Illa ja s’ha posat en marxa. Una de les principals carpetes que haurà d’abordar el nou president és la dels pressupostos. Segons han apuntat diversos mitjans, Illa renuncia a tenir comptes aquest any i posarà tots els esforços en els pressupostos del 2025. L’objectiu és recuperar els que va pactar amb ERC -aleshores al capdavant del Govern- el passat mes de març, que van quedar aparcats pel bloqueig polític al Parlament que va conduir a les eleccions de maig.

En el ple d’investidura, els socialistes ja van situar els republicans i els comuns com a socis prioritaris per pactar durant la legislatura. Ara, està previst que la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, presenti aquest dimarts un informe sobre les opcions en l’àmbit dels pressupostos.

Impacte directe a Sabadell

En cas de recuperar el document de consens entre les dues formacions, la inversió més important arribaria a l’hospital Taulí, amb més de sis milions d’euros destinats a l’equipament. A banda, també es preveia un important desembors en centres de serveis de gent gran.

Més enllà del terreny sanitari, el pressupost també contemplava gairebé cinc milions d’euros en l’àmbit educatiu de la ciutat, amb obres i millores. Se’n beneficiarien diverses escoles com la Juan Ramón Jiménez, La Floresta, Ribatallada, La Roureda, Samuntada i Agnès Armengol; i els instituts La Serra, Ca n’Oriac i Ribot i Serra.

En cas de tirar endavant, el tercer sector amb una partida més elevada hauria de ser l’habitatge, amb tres milions enfocats principalment a dues operacions: la construcció de 34 habitatges nous a Can Llong i obres d’urbanització a Arraona-Merinals.

Impacte indirecte

En clau vallesana, la construcció del túnel d’Horta o la posada en marxa de l’hospital Ernest Lluch, a Cerdanyola -també entre els punts de l’acord-, tindrien repercussió a Sabadell. Executar la ronda Nord fins a la ciutat, opció defensada per Illa, també està sobre la taula en matèria de mobilitat.

De moment, hi ha alguns moviments amb conseqüències en el món local que ja s’han fet: la creació d’un comissionat de la Llei de Barris i la ratificació del camí iniciat pel traspàs de Rodalies. En paral·lel, en la primera aparició pública com a president, a Sabadell, Illa es va reunir amb els Mossos per traslladar-los el seu suport després de l’actuació fallida per detenir Carles Puigdemont el dia de la investidura, un altre dels temes candents en la seva arrencada a la Generalitat.