Repassant l’hemeroteca recent del Diari, hi ha un seguit de successos que han marcat les pàgines més fosques a Sabadell. Malgrat que fets escabrosos com el de Daniel Sancho -en primera plana aquests dies- es veuen moltes vegades lluny, la realitat és que n’hi ha que han tingut la nostra ciutat com a escenari, amb alguns casos sonats que continuen sense resoldre’s.

El crim d’Helena Jubany

Sens dubte, el cas més mediàtic és el del crim d’Helena Jubany. La bibliotecària va ser assassinada la matinada del 2 de desembre del 2001 a Sabadell. Tenia 27 anys. Tal com denuncia la família, qui la va matar avui encara és al carrer, i el periple juridicopolicial per arribar a judici continua obert. La investigació policial i la instrucció de la causa judicial per l’assassinat de Jubany ha topat amb molts entrebancs.

El juliol del 2020, després que la família aportés noves proves, la causa es va reobrir. Mesos abans, el cas havia assaltat la primera plana informativa amb un episodi del programa de TV3 ‘Crims’. El març del 2021, l’Audiència de Barcelona va ordenar un nou sobreseïment que impedia aleshores continuar investigant el principal sospitós.

La família va tornar a aportar proves dos mesos després i el maig de fa tres anys el nou jutge instructor de Sabadell va reobrir la causa. Les darreres actualitzacions són recents. El gener passat, la jutgessa va desestimar el sobreseïment que havien sol·licitat els dos investigats, Xavi Jiménez i Santi Laiglesia.

El maig, la Unitat de Genètica Forense de l’Institut de Ciències Forenses de la Universitat de Santiago de Compostel·la (INCIFOR) va notificar que no podia confirmar ni desmentir que l’ADN trobat al jersei de Jubany sigui dels dos sospitosos. La família demana ara que es facin nous estudis d’ADN amb tècniques noves que utilitza l’FBI.

Qui va matar l’Héctor?

Héctor Balmayor va ser assassinat a Sabadell el 29 de juny del 2019. L’octubre del 2022 , la jutgessa va decidir arxivar per segona vegada el cas en considerar que no existien mitjans de prova suficients per mantenir la imputació dels dos sospitosos.

Mesos abans, tres testimonis asseguraven haver identificat la parella que hauria apunyalat mortalment el jove barceloní per després abandonar-lo. Tots dos es van negar a declarar. Les proves d’ADN practicades als sospitosos, però, van donar un resultat negatiu i no concordaven amb els perfils genètics en dos gots de plàstic que van ser trobats a l’escena del crim, al carrer de Gràcia.

No es va trobar l’arma del crim ni tampoc s’ha pogut reconèixer el presumpte autor, immortalitzat per unes càmeres de vigilància de baixa resolució.

El cas de les bessones de Can Llong

Un dels darrers capítols negres a Sabadell és el del conegut com a crim de les bessones de Can Llong. El cas ja té sentència, però va tornar aquest mes de maig als tribunals després que els tres assassins que van matar amb traïdoria Pedro Fernández a un domicili del barri el 2021 decidissin recórrer la sentència al Tribunal Suprem per a reclamar una rebaixa de la pena.

La darrera sentència del TSJC mantenia entre reixes 20 i 23 anys els tres assassins de Pedro Fernández – Isaac Gil i les bessones Dolores i Pilar Vázquez–, tot i que l’acusació particular i la Fiscalia en reclamaven presó permanent revisable, la pena màxima de 25 anys. L’Audiència de Barcelona, en primera instància, va preveure una pena menor, sentència que va recórrer la família de la víctima. L’alt tribunal haurà de decidir si admet a tràmit la petició dels condemnats.