FOTOS | Els protagonistes de la gala dels Premis Cambra 2025

Sabadell va viure dimecres la gran nit del teixit empresarial. Unes 300 personalitats del món econòmic i polític van omplir l’auditori de Fira Sabadell per celebrar la 43a edició dels Premis Cambra, que van distingir agents clau en el desenvolupament de la ciutat, la comarca i el país. Guardonats i agents polítics, empresarials i socials de la ciutat van passar pel ‘photocall’ del Diari de Sabadell i van traslladar missatges a la Cambra, als premiats i al conjunt del país.
Sofia Gabarró (filla de Ramon Gabarró i Badia): “Sempre és important reconèixer les empreses familiars. És un premi a la trajectòria del nostre pare que ja estava atorgat abans que ens deixés i li feia molta il·lusió”.
Jaume Alsina (vicepresident executiu d'Encofrats Alsina): “Estem molt satisfets que el nostre territori ens hagi premiat, ens sentim molt arrelats i ens fa molta il·lusió que la Cambra hagi pensat en nosaltres després de 75 anys de feina".
Ramon Alberich (president de la Cambra de Comerç de Sabadell): “És l’acte més important de la Cambra, reconeixem les persones i empreses que destaquen. Són tres premis, però reconeixem tot el nostre teixit econòmic, l’esforç i dinamisme”.
Leo Torrecilla (vicepresident de la Cambra de Comerç de Sabadell): "Els Premis representen un moment de trobada entre els empresaris, és un moment d’intercanvi. Felicitar molt efusivament els premiats, són molt estimats a Sabadell”.
Eulàlia Planes (presidenta de la Comissió de Medi Ambient de la Cambra): “És un reconeixement als empresaris que sempre està bé. Des de la Cambra intentem que sempre siguin de la comarca per reconèixer la gran feina al territori”.
Lluís Matas (tinent d'alcaldessa): "Els premis fan l’efecte capitalitat. Sabadell és capital industrial, econòmica i empresarial, la Cambra fa una gran feina de lobby a favor de les empreses a la ciutat i de tota la comarca".
Esteve Gené (president, Gremi de Fabricants) : “Aquests premis reconeixen trajectòries i aportacions molt rellevants per a Sabadell i el nostre territori, fet que reforça la seva vàlua i el seu significat per a la ciutat”.
Joan Llonch (Consell Assessor Cambra i Fundació per la Indústria): "Els premis són molt merescuts, són persones amb una trajectòria impecable i han contribuït molt al progrés de Sabadell, la comarca i de l’economia en general”.
Alícia Bosch (presidenta del Centre Metal·lúrgic): “Els premis visualitzen referents i reconeixen els valors de les empreses: al darrere hi ha persones. Els premiats són referents per a nosaltres, animem que no defalleixin”.
Lluís Jordan (director general d'Aigües Sabadell): “El teixit empresarial de la ciutat s’ha de mantenir. Necessitem que les ciutats siguin llocs per viure, i per viure amb qualitat de vida i les empreses aportem això”.
Pau Morilla-Giner (president del Centre d'Esports Sabadell): “Els premis són importantíssims, les empreses són el teixit que ens manté a tots. Creen il·lusió, llocs de feina i riquesa. Hem de valorar les persones que s’arrisquen”.
Claudi Martí (president del Club Natació Sabadell): “Aquests premis són importants per reconèixer la tasca empresarial, que serveix per projectar la capacitat emprenedora i la vitalitat de la nostra ciutat”.
Josep Manel Suàrez: “Em fa molta il·lusió poder fer aquest homenatge pòstum al senyor Gabarró, que era un bon amic meu. És una gran trobada de la ciutat i les empreses, una gran oportunitat”.
Joan Madaula (CIPO): “La Cambra, un any més, reconeix el talent. M’agradaria fer una reivindicació constructiva, que es reconegui a una empresa o entitat d’economia social”.
Javier Lafuente (rector de la UAB): “Ens trobem totes les institucions de la comarca per posar en valor la feina feta per diferents empreses i el nostre desig és que la UAB sigui motor de transformació territorial”.
Xavier Pujol (president de PIMEC Vallès Occidental): “Hem de felicitar la Cambra, cada any posa en valor la feina del teixit empresarial, de tot el que es fa bé, que ha de ser referent de la nostra societat, ens inspiren a seguir”.
Ramon Talamàs (president, Cambra de Comerç de Terrassa): “A banda de donar impuls a la Cambra, els premis reforcen l’esperit treballador de les empreses perquè donen una projecció pública i una visibilitat necessària”.
Mario Basora (president, Cambra de Comerç de Reus): “És una manera de reivindicar i també de donar valor a l’esforç que fan les empreses tot l’any. A Reus ho farem pròximament, les empreses se senten valorades amb aquests guardons”.
Sílvia Renom (portaveu d'ERC Sabadell): “Els Premis Cambra són un homenatge a qui fa possible que Sabadell sigui una ciutat competitiva, amb empenta i amb capacitat de generar riquesa”.
Gabriel Fernàndez (regidor independent de l'Ajuntament): “Espero que aquests premis no siguin només la meta, sinó un incentiu per als premiats, que són molt bons, perquè continuïn treballant fent gran la nostra ciutat i el país”.
Cuca Santos (portaveu del PP a l'Ajuntament): “Una ciutat sense empreses ni emprenedors és una ciutat sense motor. S’ha de donar suport als autònoms que aixequen la persiana cada dia, i no posar-ho més difícil”.
Josep Maria Rovira (president de la Cambra de Comerç de Valls): “Els Premis Cambra són un estímul a la millora, a la competitivitat, a ser millors. I, especialment, un reconeixement a la feina feta de l’empresari, que és molt dura”.
Bartolomé Egea (alcalde de Montcada i Reixac): “Vull donar l’enhorabona als premiats, els Premis Cambra són molt importants pel teixit del Vallès Occidental, per deixar constància de la bona feina feta per part de les empreses”.