ARA A PORTADA

Diners

FOTOS | Les millors imatges dels Premis Cambra 2025

Més de 300 persones van assistir a l'entrega dels guardons de l'edició d'enguany

  • Refrigeri posterior a l'entrega dels Premis Cambra -
Publicat el 23 d’octubre de 2025 a les 11:29
Actualitzat el 23 d’octubre de 2025 a les 11:33

L’auditori de Fira Sabadell i les sales annexes van ser l’escenari de l’edició d’enguany dels Premis Cambra, que van reunir el sector empresarial, social i polític de la ciutat en un esdeveniment que ja és una cita obligada al calendari sabadellenc i vallesà per reconèixer persones i iniciatives empresarials.

  • Taula rodona `Geopolítica i empresa: liderar en entorns incerts`, moderada per Joan Carles Peris
  • La CEO i vicepresidenta del Consell d’Administració de La Farga, Inka Guixà, en la taula rodona
  • El director del CIDOB, Pol Morillas, durant la taula rodona
  • Refrigeri posterior a l`entrega dels Premis Cambra
  • Refrigeri posterior a l`entrega dels Premis Cambra
  • Refrigeri posterior a l`entrega dels Premis Cambra
  • Refrigeri posterior a l`entrega dels Premis Cambra
  • Refrigeri posterior a l`entrega dels Premis Cambra
  • Refrigeri posterior a l`entrega dels Premis Cambra
  • Refrigeri posterior a l`entrega dels Premis Cambra
  • Refrigeri posterior a l`entrega dels Premis Cambra
  • Refrigeri posterior a l`entrega dels Premis Cambra

Notícies recomenades