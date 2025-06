Arnau Basagaña, nou entrenador del CE Mercantil

Nou entrenador al juvenil 'A' del CE Mercantil. El club ha anunciat l'arribada d'Arnau Basagaña procedent del primer equip del Caldes de Montbui, a Primera Catalana, tot i que arriba al club després d'un any sabàtic. Basagaña ha dirigit a clubs com Mollet o el juvenil de l'Europa a Divisió d'Honor i també compta amb experiència internacional, a l'Argentina, on va ser assistent al Club Atlético Talleres i a l'Atlético Aldosivi entre el 2019 i el 2022.

En la seva última experiència a les banquetes, al capdavant del Caldes, el tècnic va finalitzar la temporada amb un gran tercer lloc al grup 1 de Primera Catalana, quedant-se a les portes de disputar la fase d'ascens a Lliga Elit. Amb 32 anys, la seva carrera de futbolista va ser força curta, retirant-se el 2019, encara molt jove. Com a jugador va passar per clubs com Montcada, Marianao o Vilassar de Mar, entre d'altres, abans d'iniciar la seva trajectòria com a entrenador.

Ara, arriba al conjunt mercantilista per substituir Oscar Tutó en el retorn de l'equip a Lliga Nacional i en un estiu de molts canvis a l'entitat, també per la sortida del director esportiu Carlos López. En aquesta nova etapa que comença, Basagaña agafa les regnes del conjunt blaugrana amb l'objectiu de crear un equip reconeixible i que pugui competir per tot a la categoria de plata estatal del futbol juvenil.