El CN Sabadell presenta els dos nous entrenadors: "Continuarem apostant pel waterpolo"

El Club Natació Sabadell ha presentat aquest dilluns l’inici d’una nova etapa a les banquetes dels seus equips absoluts de waterpolo amb la presentació oficial d’Enric Arnella i Albert Español com a nous entrenadors dels conjunts femení i masculí, respectivament. L’acte ha servit per donar el tret de sortida a dos projectes que, malgrat les diferències de context, comparteixen un mateix objectiu: “Volem continuar donant valor al nostre esport i als seus equips professionals i estem molt contents que siguin ells dos els escollits”, ha dit Claudi Martí, president de l’organització, durant la presentació.
La nova cara de l’equip femení
Arnella assumeix el repte de prendre el relleu de David Palma de l’Astralpool CN Sabadell després d’un dels cicles més exitosos de la història recent del club. El sabadellenc, que ha format part del cos tècnic del primer equip en les últimes temporades, afronta el càrrec amb la voluntat de “donar continuïtat” a un projecte que coneix a la perfecció, però també amb la intenció d’”aportar el meu propi granet”. “No és que em senti a casa, és que soc a casa”, deia Arnella. “Fa més de 20 anys que formo part del Club i és molt emotiu poder ser aquí amb aquest projecte que se m’ha proposat. L’agafo amb molta il·lusió, però amb l’exigència de fer créixer un projecte nou”, assegurava.
Ara, després de gairebé una dècada al cos tècnic, Arnella haurà de liderar una plantilla que buscarà recuperar el domini a les competicions nacionals i continuar aspirant als màxims objectius a Europa. “El Sabadell aspirarà a tot i ens exigim lluitar per tots els títols. La fase prèvia de la Champions serà un bon test per provar l’equip”, explicava. Així, segur d’ell mateix i donant un missatge de tranquil·litat, subratlla que “demostrarem que estic preparat, perquè, si no, no hauria acceptat aquest gran repte” va tancar.
Español, al capdavant del masculí
Per la seva banda, Albert Español encapçalarà el projecte del conjunt masculí després de l’etapa de Quim Colet. L’exwaterpolista internacional arriba al Club Natació Sabadell després de diverses temporades al capdavant del CN Echeyde, on va consolidar el creixement de l’equip canari. “Em fa estar molt orgullós formar part d’una institució com el Club. És una dels millors planters d’Espanya i un dels referents del waterpolo europeu”, indicava.
Español inicia ara un dels reptes més exigents de la seva trajectòria com a entrenador i és conscient que “el llistó està molt alt”: “Vinc a un lloc on s’ha fet molt bona feina i soc conscient que és un repte difícil, però tinc ganes de treballar perquè l’equip arribi el més alt possible”. El míster és conscient del context actual del waterpolo masculí i de la dificultat de competir amb l’hegemonia de l’Atlètic Barceloneta, però és optimista “a mitjà i a llarg termini”. Amb les dues presentacions ja formalitzades, el CN Sabadell posa fil a l’agulla en la planificació de la pròxima temporada i des de l’entitat confien “plenament” en l’aposta que han fet pels dos tècnics.