"La base de Sabadell és la més important de Catalunya pels mitjans aeris d'emergència"

“L’aeroport de Sabadell és el més important que tenim els serveis d’emergència aeris catalans”, explica Anníbal Ortiz, oficial de la unitat de mitjans aeris dels Bombers de la Generalitat de Catalunya. “Per una qüestió de magnitud i d’ubicació, tots els cossos vinculats a la Generalitat tenim una part de la nostra flota aèria a la base de Sabadell: compartim hangar amb helicòpters dels Mossos d’Esquadra, del Sistema d’Emergències Mèdiques i dels Agents Rurals. Això el converteix en el més rellevant i, numèricament, amb el que més aeronaus acull”, exposa.
La unitat de mitjans aeris dels Bombers gestiona i coordina totes les aeronaus adscrites al cos i en disposen de 27, en total: sis helicòpters de salvament i rescat, sis aeronaus de comandament, deu helicòpters bombarders i vuit avions d’atac i vigilància, tot i que el Ministeri d’Interior en cedeix tres més durant la campanya d’estiu. De totes aquestes aeronaus, sis d’elles es troben a l’aeroport de Sabadell i explica per què és el punt de referència: de les 17 bases que hi ha repartides per tot el territori, l’aeròdrom de la capital vallesana acull més d’una cinquena part de la flota sencera. “És un aeroport de primer ordre i les seves instal·lacions són molt adients per acollir una gran quantitat de mitjans aeris”, apunta Anníbal Ortiz.
Una unitat clau per al suport
“Quan la situació a Catalunya ens ho ha permès, hem enviat unitats d’ajuda a Castella i Lleó o a Galícia, que ho han necessitat moltíssim durant la campanya d’estiu. A través del Ministeri, ens van demanar que anéssim a coordinar l’operatiu aeri i vam enviar un avió de combat i vigilància que va sortir de Sabadell”, indica l’oficial. Afortunadament, dilluns passat va tornar la darrera aeronau que va desplegar el cos a causa de la millora substancial de la situació arreu del país, “tot i que no s’ha d’abaixar la guàrdia”. En incendis de grans magnituds, com els que s’han viscut en diversos punts del país, els mitjans aeris permeten treballar en focs que les unitats terrestres no poden accedir, ja que transporten milers de litres d’aigua en poc temps. “Amb els avions i helicòpters arribem ràpidament a punts que els camions i les mànegues tardarien hores a fer-ho”.
“L’estiu ha sigut nefast”
Enguany s’han assolit xifres de rècord inexistents des de l’estiu de 1994: “En el conjunt del país, s’han cremat més de 400.000 hectàrees i sembla que superarem uns valors que no veiem des de fa més de 30 anys”. En clau catalana, l’inici va ser molt crític, amb els incendis a Paüls i a Granyena de Segarra, però l’episodi de pluges ho va interrompre i va calmar el perill. “Hi ha hagut una segona onada de calor que ens ha mantingut en màxima alerta i el segon període ha anat molt millor que el primer, tot i que hem de continuar en alerta, que el sud continua estant molt sec”, defensa Ortiz. De totes maneres, té esperança en la ciutadania i assegura que “la consciència de la gent està ajudant a reduir la quantitat d’incendis”.