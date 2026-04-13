Amb l'objectiu que el 95% de l'enllumenat públic de Sabadell sigui de tipus LED, l'Ajuntament ha anunciat aquest dilluns que preveu renovar 1.634 lluminàries perquè incorporin aquesta tecnologia. Suposaran una inversió prevista de 950.000 euros, que se sumarà a la que ja es va fer en els darrers anys en què s'ha substituït més de 17.500 punts de llum en més de 720 carrers dels diferents barris, amb una inversió de 10 milions d’euros.
La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment aquest dilluns el projecte per continuar aquesta millora de l'enllumenat, centrada en un increment de l'eficiència energètica. Els treballs es duran a terme en carrers de diversos barris, com el carrer de Prat de la Riba, l’avinguda de la Pau o la ronda d’Europa, entre molts altres, segons informa el consistori. A més de substituir les lluminàries, també es revisarà el cablejat interior i el funcionament de les instal·lacions per garantir-ne el bon estat. La previsió municipal és que la renovació permetrà reduir el consum elèctric en aquest punts en 363.662,88 kWh anuals, és a dir un 62%.
El projecte per arribar al 95% d'il·luminació de tipus LED es complementa amb altres accions i també va en la línia de la moció aprovada al ple de l'octubre passat per iniciativa d'ERC que proposa avançar cap a una il·luminació centrada en les persones, la seguretat i la qualitat de vida urbana. Una altra actuació que s'ha fet darrerament és en el passeig dels Almogàvers, entre l’avinguda de Barberà i el carrer de Velázquez, on s’ha renovat tota la instal·lació de fanals que ha inclòs el canvi dels suports, les columnes i la lluminària, a més de la renovació de les canalitzacions i el cablejat.