Tanquen el cas de la dona que va morir en caure el riu Ripoll: "Va ser un accident"

Gosia Rog va morir el passat 19 de juliol després de caure en un dels camins –privat i en mal estat– que condueix directament fins a la llera del riu Ripoll el maig d’aquest any. El dia 29, concretament. Després d’unes setmanes lluitant per a la seva vida, les conseqüències provocades pel traumatisme cranioencefàlic van desenllaçar amb la mort de la dona.
El dia del sinistre, després de caure, una senyora que passava per allà va avisar el SEM, que va iniciar les tasques d’assistència sanitària i la va traslladar cap a l’hospital. El seu marit, però, Israel Reyes, assegurava en una entrevista al Diari que va morir “en unes causes estranyes”: “No hi havia el mòbil enlloc i el cercador em posava que es trobava a 400 metres, però no el vaig localitzar. Al cap d’unes hores hi vaig tornar i el vaig poder recuperar a dins d’un contenidor”, explicava, desconcertat.
Tot i això, la víctima, encara amb vida, assegurava que havia caigut sola i que ningú no li havia fet res i, Reyes, assegura que “Si la meva dona diu que va caure, me la crec”. Amb tot això, i sense haver esclarit encara les causes reals, els Mossos d’Esquadra han donat per tancat el cas per manca d’indicis de la culpabilitat d’una segona persona i s’ha decretat que “va ser un accident”, segons fonts de la policia catalana”.
Des de l’Ajuntament de Sabadell, estan fent els procediments pertinents per tancar el pas d’aquest camí privat –ja el van senyalitzar fa unes setmanes, però algú l’ha arrencat–i asseguren que s’han posat en contacte amb el propietari per clausurar-lo definitivament. Per la seva banda, Israel Reyes, el seu marit, assegura que continuarà “lluitant per aconseguir que es tanqui el pas de manera definitiva i que cap família més hagi de passar pel que he passat jo i la meva filla”. Així, com diu ell, si el forense encarregat de fer l’autòpsia no diu el contrari, el cas quedarà tancat del tot i suposarà “una gran tranquil·litat per ell” després de mesos d’incertesa.