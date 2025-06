ERC apunta al PSC i al PSOE com a responsables del fiasco amb la Caserna

El PSC i al PSOE estan al darrere de la sentència sobre la Caserna, segons ERC. El portaveu republicà, Gabriel Fernàndez, ha retret als socialistes que hagin judicialitzat el control de l'immoble: "El PSOE a Madrid i el PSC a Sabadell avantposen els interessos de l'Estat als dels sabadellencs", ha afirmat en una roda de premsa aquest divendres.

La resolució judicial rebutja un acord del ple municipal de 2018, en temps del govern quadripartit, amb què l'Ajuntament pretenia prendre possessió de la caserna i rescindir un conveni que obligava l'Ajuntament a pagar tres milions d'euros a canvi de fer-se amb l'immoble. Una decisió que el Suprem anul·la per ser unilateral, sense un pacte previ entre el Ministeri de l'Interior i l'Ajuntament.

Fernàndez, que era regidor d'Acció Social en el govern quadripartit, ha defensat el pla d'acció del govern quadripartit i de CiU per a recuperar la caserna. Assegura que l'acord de ple es va prendre després de consultar la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat i els serveis jurídics de l'Ajuntament. El republicà no s'explica com ara el Suprem ha desestimat la decisió de l'Ajuntament de 2018 i lamenta que Sabadell mantingui "un conveni nociu" signat per l'alcalde Manuel Bustos i el ministre Alfredo Pérez Rubalcaba.

L'avui regidora d'ERC i en aquell moment de CiU, Sílvia Renom, també va votar 'sí' a l'acord de ple perquè "sempre vam tenir clar que la Caserna és de Sabadell".

On ha quedat el pacte PSOE i ERC sobre la Caserna?

ERC va arribar a un pacte pels pressupostos de l'Estat de 2023 en què s'incorporava el control i la gestió municipal de la Caserna. Dos anys després, aquell compromís no s'ha complert. Fernàndez argumenta que no es podia implementar mentre "no s'acabés amb la judicialització. I ja s'ha acabat".

El líder republicà es compromet a gestionar el compliment del pacte amb el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, però apunta que la responsabilitat principal és del PSC i del PSOE, que "governen arreu". "La pilota és a la seva teulada. Si no es compleix, ells ho hauran d'explicar".