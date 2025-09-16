ERC Sabadell intenta refer-se després de la sortida abrupta i inesperada de Gabriel Fernàndez, portaveu del partit fins dilluns passat. Els republicans han escollit una nova número 1, Sílvia Renom, mentre exigeixen al regidor que lliuri el seu escó. Mentrestant, Fernàndez manté que vol continuar en política com a regidor no adscrit.
ERC ha passat de tres a dos regidors a Sabadell. El partit considera que el lloc que ocuparà Fernàndez com a independent pertany a ERC i exigeix que abandoni el càrrec de manera immediata. “Considerem necessari reclamar-li que hi renunciï perquè es van obtenir en nom d’un projecte de ciutat i uns objectius de partit”, afirma el president local del partit, Roger Vilaret, en declaracions al Diari.
Els republicans atribueixen la decisió de Gabriel Fernàndez a les seves poques possibilitats de repetir com a alcaldable el 2027. “Ha fet aquesta maniobra perquè sabia que la militància no l’escolliria com a alcaldable”, afirma Vilaret.
El divorci entre ERC i Fernàndez és “decepcionant”, segons Vilaret. El partit defensa que, al llarg de la seva trajectòria política, s’han fet transicions de lideratge discretes, sense soroll ni escissions: “Amb el Juli Fernàndez vam fer un relleu tranquil i civilitzat”, assegura.
Sílvia Renom, la nova portaveu d'ERC
Tant si lliura l’acta de regidor com si no, la nova cara visible d’ERC serà Sílvia Renom, fins ara mà dreta de Fernàndez –formalment parlant–. Nascuda el 1977, va ser regidora de CiU entre el 2015 i el 2019 i el gran fitxatge d’ERC per a les eleccions municipals del 2023.
- Renom, amb Fernàndez (esquerra) i Vilaret (dreta) en una fotografia recent
- Juanma Peláez
Renom compagina el món associatiu i la representació política amb el sector privat. És llicenciada en Història i té un màster en Direcció d’Empreses. Ha treballat en el sector social i educatiu i actualment és l’administradora d’una consultoria de recursos humans. Veïna del Centre, és una cara coneguda. En política és directa, però té mà esquerra amb els altres grups municipals. Fins i tot amb els més allunyats ideològicament.
Fernàndez s’asseurà amb el PP i Vox
La sortida de Fernàndez suposa que deixarà de compartir espai al ple amb els regidors d’ERC. Segons ha pogut saber el Diari, el regidor no adscrit continuarà a la bancada de l’oposició, però s’asseurà al costat de la portaveu del PP, Cuca Santos, i dels representants de Vox.
La Crida es postula com a líder de l’oposició
La Crida passa a ser, a efectes reals, la segona força política de Sabadell amb tres regidors al ple municipal. “La nova aritmètica al ple evidencia que la Crida és la candidatura que la ciutat necessita per liderar l’oposició i reforça el nostre compromís amb la ciutat, el país i amb les classes treballadores”, afirma el portaveu de la formació, Oriol Rifer.
Tot i així, el grup alternatiu lamenta la “fragmentació” entre els grups de l’oposició: “Tenim clar que el trencament dels grups a l’esquerra del PSC mai serà una bona notícia”, constaten.