"Il·lusió, tradició i valors" per il·lustrar el programa de la Festa Major de Sabadell del 2025

El cartell de la Festa Major d’aquest any ajunta tradició, festa i pàtria sabadellenca per resumir mitjançant la il·lustració què suposa aquesta celebració per a la ciutat: cercaviles, família, festes populars i molt més. La imatge d’aquesta Festa Major, liderada per un dibuix que recopila el més destacat de la festa, neix d’un concurs promogut per Transports Urbans de Sabadell (TUS), en un concurs en el qual hi va haver gairebé una cinquantena de participants. Hèctor Fernández Cousiño en va ser el guanyador i assegura que hi va participar “perquè, a través de la il·lustració, volia representar el més destacat de la Festa Major, però sense caure en els tòpics”.
Fernández, dissenyador gràfic i il·lustrador de 31 anys, va presentar-se al concurs motivat per les ganes de plasmar en un paper què s’hi fa a la seva ciutat natal, Sabadell, durant els dies més importants de l’any i assegura que amb el seu estic volia aportar un valor afegit a la celebració: “Fusiono tècniques analògiques a través del collage i a darrere del meu estil hi ha una estratègia per representar valors socials, culturals i tradicionals mitjançant els colors de la bandera de Sabadell, principalment, encara que n’hi ha més”.
Gent ballant, multitud, sardanes, el drac de cos caps o un castell és la manera amb què Fernández ha representat el més popular de la ciutat “sense caure en tòpics com la ceba”. “Abans de posar-me a fer el dibuix vaig fer una cerca dels cartells dels programes dels darrers anys per no fer el mateix ni caure en similituds. Volia aportar un valor afegit i he centrat el protagonisme en les persones i en les tradicions populars".
Polèmica amb el cartell per la senyera
Les xarxes socials es van omplir de crítiques cap a l’Ajuntament de Sabadell, i no cap a l’il·lustrador, per haver posat al cartell que presenta la Festa Major “una senyera de tres barres”, segons comenten alguns internautes a X i Facebook. La principal queixa va dirigida al govern actual per no cuidar “la catalanitat” i l’allau de crítiques ha estat notable, tot i que el mateix autor les ha esvaït assegurant que en cap cas hi ha una mala intenció a darrere: “M’ho han explicat aquest matí. Ni m’hi havia fixat i ningú m’havia dit res, però no es va fer amb cap mala fe ni té res a veure amb Catalunya i la seva bandera”, assegura.
La seva intenció era fer un cartell amb els colors de la ciutat i, conscientment, va afegir-hi el vermell, però “sense buscar cap relació política”. “Evidentment, quan ajuntem barres grogues i vermelles pensem en la senyera, però en cap cas vaig tenir cap mala intenció en contra de la bandera catalana. Vaig centrar-me en els colors de Sabadell, únicament, per reforçar la idea de pertinença”, explica.