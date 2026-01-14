L'increment del sensellarisme a Sabadell planteja un canvi de model: "Cal millorar l'atenció"

La resposta al sensellarisme a Sabadell afronta nous reptes en un context de creixement sostingut del nombre de persones que viuen al carrer: 350 persones han estat ateses habitualment per les Unitats d'Emergències Socials (UES) de la Creu Roja el darrer any, segons dades de l'entitat. L'Operació Fred ha posat de manifest la necessitat de repensar un model d’atenció més ampli i coordinat.
El coordinador de la Creu Roja Sabadell, David Jové, confirma el paper clau de les Unitats d'Emergència Social (UES). "L’increment de persones que viuen al carrer obliga a tenir més presència i a generar un vincle de confiança que vagi més enllà de l’assistencialisme", destaca. Segons Jové, no n’hi ha prou amb repartir mantes: "Les UES han de ser la porta d’entrada, però la intervenció ha de ser molt més integral”. Les dades ho corroboren. Malgrat que a Sabadell hi ha unes 350 persones vinculades de manera habitual a les UES, al llarg del 2025 s’han atès fins a 640 persones. Jové alerta que la situació “s’ha disparat” en els darrers anys, amb persones que han acabat al carrer arran de situacions sobrevingudes o de pobresa crònica: la comparativa amb el 2021 mostra un increment significatiu del sensellarisme, un 145% més.
Un altre dels reptes que assenyala la Creu Roja és la manca de dutxes municipals. L’actual model, explica Jové, ha generat “un embut”, i ara hi ha dificultats perquè les persones que viuen al carrer puguin accedir a serveis bàsics com la higiene personal. “Cal fer un replantejament i millorar l’atenció a les persones”, reclama. Des de l’entitat valoren positivament el funcionament dels dispositius d’emergència. “És un èxit que cada vegada que obrim espais de pernocta gairebé s’omplin”, afirma Jové, que atribueix aquest fet al vincle previ creat per les UES, que facilita que els usuaris acceptin passar unes nits en un espai nocturn. En aquest dispositiu hi han participat 37 voluntaris de la Creu Roja, que el coordinador defineix com “els nostres reis d’Orient”, per la tasca humana i de proximitat que desenvolupen.
Des de l’Ajuntament, el portaveu del govern, Eloi Cortés, subratlla que l’atenció a les persones sense llar no es limita a l’Operació Fred. Segons explica, el consistori treballa durant tot l’any i recentment ha incrementat els recursos, tant reforçant la col·laboració amb les entitats com destinant més habitatges perquè aquestes persones puguin “articular un nou projecte de vida, més enllà d’un alberg puntual”. Cortés també apunta que s’ha iniciat "un procés de reflexió global" per repensar el model d’atenció, en resposta a les demandes del teixit associatiu i dels grups municipals. L’objectiu, diu, és articular totes les mesures “de la millor manera possible”, tenint en compte els recursos disponibles i amb la implicació de les administracions competents.
Recentment, 16 persones que viuen als carrers de Sabadell van poder resguardar-se del fred a l'espai nocturn que s'ha habilitat per a les persones sense llar durant tres nits consecutives. L’activació del nivell 2 de l’Operació Fred a Sabadell, posada en marxa dilluns dia 5 davant l’episodi de baixes temperatures, va permetre atendre una mitjana de més de 60 persones diàriament entre els diferents serveis desplegats. L’espai nocturn gestionat per Creu Roja ha acollit una mitjana de 16 persones cada nit, mentre que l’espai diürn ha donat cobertura a unes 14 persones diàries. Paral·lelament, la Unitat d’Emergències Socials (UES) de Creu Roja ha atès una 36 persones cada dia durant els seus recorreguts pels diferents punts de la ciutat.