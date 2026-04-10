Sabadell recorre a la cessió de sòl per accelerar la construcció d’habitatge

Davant la necessitat d’incrementar el parc d’habitatge de Sabadell, tant públic com privat, l’Ajuntament ha activat diversos mecanismes per accelerar-ne la construcció. La cessió de sòl municipal és una opció que permet als promotors estalviar-se comprar el terreny, la qual cosa redueix notablement el pressupost necessari per tirar endavant els projectes, i permet accelerar el nombre d'habitatges que es construeixen en paral·lel als que executa directament l'administració.
En habitatge social, l’Ajuntament explica que ja ha presentat sis solars al pla de la Generalitat de Catalunya per impulsar la creació d’habitatge de lloguer assequible, i als quals enguany preveu afegir-ne quatre més. D’aquesta desena, sis són els que es posaran a disposició de diferents fundacions vinculades a Cohabitac i que ermetran construir 122 nous habitatges.
També en matèria residencial, el consistori vallsà té sobre la taula un concurs per construir 30 pisos de lloguer protegit i un supermercat al costat del complex de gent gran amb un centenar d'apartaments que Vimusa té previst construir a la Roureda, entre els carrers de Costabona, Àger i Rialb. El sòl es vol adjudicar en dret de superfície per 75 anys i un cànon estimat de 4,5 milions d’euros. Si alguna empresa se l’adjudica podrà explotar l’ús tant dels domicilis com del supermercat durant aquest temps i, un cop hagi transcorregut, l’Ajuntament en recuperarà la propietat. “Aquesta fórmula de col·laboració publicoprivada ens permet continuar ampliant el parc d’habitatge de lloguer assequible i, alhora, dinamitzar comercialment la zona”, va argumentar el tinent d’alcaldessa Eloi Cortés fa uns mesos. Aquest solar de la Roureda és un altre dels que el Govern municipal ha inclòs a la sessió de solars a la Generalitat per construir habitatge públic.
A banda, en matèria d’equipaments, el consistori també ha cedit dos terrenys. Un, perquè la Generalitat construeixi la primera residència pública de Sabadell. És la que ja s’està construint al sud de la ciutat, al carrer de Diego Almagro (Campoamor). Tindrà 80 places residencials i 20 de centre de dia. L’altre, a Can Gambús, l’ha cedit perquè la Fundació Barnola - Vallribera encapçala la inversió amb el suport de Generalitat, Diputació i Fundació Fluidra construeixi una residència per a persones amb discapacitat intel·lectual en procés d’envelliment que gestionarà Cipo.
Finalment, per accelerar la construcció d’habitatge, Vimusa va obtenir a finals de l'any passat 4,9 milions d'euros amb la subhasta de quatre parcel·les que tenia en propietat. La venda va rebre crítiques al ple perquè va implicar desprendre's de patrimoni. Els fons obtinguts està previst destinar-los a la construcció d’habitatge social, com la promoció Can Gambús 2 que ja està en marxa i tindrà 108 habitatges. Els habitatges tindran configuracions de dues o tres habitacions, entre 55 i 70 metres quadrats i preus que oscil·laran entre els 400 i 650 euros al mes. Per accedir a tots els habitatges de lloguer protegit (HPO), cal que les persones interessades estiguin inscrites en el Registre de sol·licitants d'habitatge amb lloguer protegit.