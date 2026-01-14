Segon tiroteig en menys de quatre mesos a Sabadell

Sabadell ha viscut en els darrers mesos dos episodis amb armes de foc que han generat preocupació veïnal i han obligat a desplegar operatius policials per resoldre les diverses situacions conflictives. Tot i que cap dels casos més recents ha acabat amb ferits greus, la repetició d’aquests incidents reobre el debat sobre la seguretat als barris, la facilitat d’accés a armes i la dificultat d’identificar ràpidament els responsables dels diversos successos. El darrer episodi a la ciutat d'aquetes característiques es va viure diumenge passat a l'exterior d'un bar del Torrent del Capellà. Aquest se suma a dos tirotejos més en la segona meitat del 2025 -un d'ells, amb una arma de fogueig-.
El 22 de setembre passat, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per un tiroteig ocorregut a Sabadell de matinada, també en cap de setmana. Els fets van passar al voltant de les quatre a la ronda d'Europa, on es van sentir diversos trets. Fonts policials explicaven que s'havien trobat beines a la via pública, els cartutxos que haurien quedat en el lloc on s'ha produït el succés. Dos vehicles van fugir en direcció cap al nord després de l'incident, fins que se'ls va perdre la pista. La policia catalana va activar llavors el dispositiu Gàbia al conjunt del Vallès Occidental per a localitzar les persones implicades en els fets. Tot i això, no consten detinguts ni persones ferides per aquesta situació. Com és evident, l'incident va sacsejar la vida entre els residents de la zona, pròxima a la plaça de Còrdova. Els Mossos treballaven hores després per esclarir si eren trets a l'aire o tenien algun objectiu concret. Dies abans, a Catalunya es vivien episodis similars. Concretament, a Mollet del Vallès, Sant Adrià de Besòs o l'Hospitalet.
Tant sols una setmana després, una baralla entre dues persones al carrer de Paco Mutlló, a la Creu Alta, va acabar amb un home detingut pels Mossos d'Esquadra acusat d'un delicte d'amenaces. El succés va tenir lloc a les sis de la tarda a plena llum del dia. En aquest cas, es va utilitzar una arma de fogueig per amenaçar la víctima. Fonts policials detallaven al Diari que l'arrestat hauria realitzat, com a mínim, un tret, perquè els agents del cos van trobar una beina. La investigació policial havia de determinar aleshores quants trets es van disparar en total, la qual cosa va alertar alguns veïns, com el Salva. El resident va explicar al D.S. que circulava pel carrer de Paco Mutlló quan va veure dos homes parlant, un des de la posició de conductor d'una furgoneta i l'altre al carrer. "Estaven parlant de manera cordial i, al cap d'una estona, un noi ha anat al carreró [a tocar del carrer d'Antoni Cusidó] i ha tornat amb un ganivet i li ha punxat les rodes a la furgoneta", assegurava el sabadellenc, que també va veure com el conductor del vehicle va sortit amb una arma blanca: "ha agafat un ganivet, no una navalla", deia. Els agents van arribar al lloc amb celeritat. L'incident no és nou i, com en cada cas similar, el neguit creix entre els veïns.