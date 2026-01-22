Tres arbres caiguts en pocs dies a Sabadell: "Hem de construir ciutats resilients al canvi climàtic"

En les últimes setmanes, s’han produït a Sabadell diverses caigudes d’arbres i fanals en dies d’inclemència climàtica, com fortes pluges o ventades. L’episodi més recent, un arbre de grans dimensions que va caure dilluns al carrer de Juli Garreta, al barri de Cifuentes; o el cas més sonat –del passat desembre–, el d’un fanal, en ple passeig de la Plaça Major, que va precipitar-se i va ferir una veïna. El 18 de gener, un pi va caure al costat de la Torre de l'Aigua, i el 9 de gener, un arbre va desprendre's l'illa Àurea, al barri de les Termes.
Els incidents han reobert el debat sobre la seguretat de l’espai públic en un context de fenòmens meteorològics cada vegada més intensos. Segons Miquel Puig, expert en bioconstrucció de COMNOU i de la Plataforma d’Entitats per l’Urbanisme Sostenible (PEUS), el problema no es pot abordar només amb actuacions puntuals. “Cal anar a l’arrel del problema i deixar de dissenyar amb criteris del passat”, apunta.
En aquest sentit, el sabadellenc defensa la necessitat de construir ciutats “resilients”, capaces d’absorbir l’aigua i de reduir l’impacte del vent i –també, tot i que en altres contextos– la calor. Una de les claus, segons l’expert, és deixar d’impermeabilitzar el sòl urbà. “Hem convertit la ciutat en una superfície dura que expulsa l’aigua en lloc d’absorbir-la”, assenyala. Entre les solucions, destaca els sistemes urbans de drenatge sostenible, que permeten que l’aigua s’infiltri al terreny i redueixi la pressió sobre el clavegueram i les arrels dels arbres. Pel que fa a l’arbrat, Puig contextualitza que “un arbre aïllat és molt més vulnerable al vent que un conjunt divers i ben planificat”, afirma.
Des de l’Ajuntament, fonts municipals asseguren que es realitzen inspeccions preventives de manera sistemàtica de tots els fanals de la ciutat, i que se substitueixen aquells que, d’acord amb les revisions tècniques, es considera necessari retirar. També remarquen que es duen a terme tasques de manteniment continuat de les zones verdes i de l’arbrat urbà, i que, en cas de detectar-se qualsevol incidència, s’hi actua amb les mesures tècniques oportunes.