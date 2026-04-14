Quan el Vallès va sumar un nou municipi: 32 anys d'"El dia de la independència"

L'hemeroteca és plena d'informacions que serveixen per entendre l'actualitat. El Diari de Sabadell del 14 d'abril de 1994 titulava en portada: "Dia històric per a Badia". La jornada estava marcada per la presència de Jordi Pujol, llavors president de la Generalitat, quan es va escenificar l'emancipació a través d'una llei mitjançant la segregació dels municipis de Barberà i Cerdanyola. "El dia de la independència", proclamaven les pàgines de la secció de Vallès. La cita va servir per escollir els membres de la comissió gestora que va governar fins a les següents eleccions municipals, el 1995. L'efemèride s'ha celebrat aquest dimarts a la terrassa de la primera planta de l'edifici consistorial.
L'alcalde, Josep Martínez Valencia, ha reivindicat mirar al futur “amb optimisme i ganes de millorar Badia” en el seu parlament durant la commemoració del 32è aniversari de la independència de la ciutat. L'acte ha aplegat un gran nombre de representants de la política, de l'associacionisme i de la societat civil de Badia. En la seva intervenció, el batlle ha volgut posar en valor els joves de la ciutat, “que estudien, que investiguen, que emprenen, que es formen i que somien, perquè ells i elles són la millor garantia del futur de Badia, un futur que es construeix des de l'educació, la igualtat d'oportunitats i la convicció que el lloc on has nascut no pot limitar mai el teu potencial”. El responsable polític ha subratllat que Badia comença una nova etapa, que se centra en el finançament, l'habitatge, l'amiant i la gent gran.
Pel que fa a la millora del finançament, suposa un increment econòmic “per fer front a la millora de l'espai públic, el manteniment de les nostres escoles, el reforç de la seguretat i la convivència, ampliar les hores d'atenció domiciliària, i, en definitiva oferir millors serveis i espais públics”. Respecte a l'habitatge, l'alcalde referma que "l'Ajuntament treballa amb la Generalitat per trobar solucions que garanteixin la igualtat entre veïns i un model de ciutat cohesionat, amb una estratègia compartida per a la rehabilitació, la cohesió social i la protecció del dret a l'habitatge, les persones i la ciutat”. Alhora, el 2026 s'observa com l'any de la retirada de l'amiant. El projecte es troba ja en la fase final de la tramitació administrativa de la retirada en 127 comunitats de veïns i l'objectiu és ara “completar també la segona fase en 38 comunitats més i aconseguir, amb el suport d'altres administracions i nova inversió, que Badia esdevingui la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant”. Respecte a la gent gran, el consistori ha iniciat el procés per cedir una parcel·la a la Generalitat per construir-hi un equipament de 90 places.
En l'acte s'ha inaugurat l'exposició sobre la història de la ciutat, amb nou plafons que ordenen temàticament els reptes i fites assolides. “Aquesta exposició no és només un recorregut pel passat, sinó un homenatge a totes les persones que han construït Badia amb esforç, compromís i orgull de ciutat”. La mostra romandrà en un primer moment a la primera planta de l'Ajuntament i es podrà visitar en horari d'oficina. Posteriorment, serà itinerant per facilitar l'accés per part de tota població.