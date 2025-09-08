La baixada de la natalitat ja impacta a les aules vallesanes: cau un 28% el nombre d'infants a I3 en una dècada

L'inici del curs a les escoles de casa nostra ha reobert una carpeta que fa mesos que sobrevola els despatxos dels ajuntaments vallesans. Les xifres de preinscripcions i matriculacions en els centres, especialment en les línies dels més petits, evidencia una realitat: la davallada de la natalitat dels últims anys a la comarca. Enguany, a I3 hi haurà un 27,8% menys d'infants que fa una dècada.
En termes generals, al Vallès Occidental, la caiguda dels naixements en l'últim any és similar a l'evolució dels balanços anteriors. El 2024 van néixer 6.396 infants, 208 menys que un any abans (-3%). La reducció és progressiva des del 2008, quan van néixer 11.712 bebès -gairebé el doble-. Aleshores s'assolia el pic més alt de les últimes dècades.
Tal com reflecteix l'Idescat, cal remuntar-se al 1995 (6.519 naixements), fa tres dècades, per trobar una xifra gairebé tan baixa com l'última registrada. Una progressió que dibuixa un comportament cíclic, de causa-conseqüència. “El que estem veient és, en part, un efecte generacional: ara mateix tenen fills les persones nascudes als anys 90, una generació menys nombrosa que les anteriors. Per tant, hi ha menys dones en edat fèrtil i això repercuteix directament en el nombre de naixements”, analitzava sobre l'escenari actual Joan Garcia, investigador del Centre d’Estudis Demogràfics (CED).
Per municipis
Fa uns dies, el Diari posava la lupa en la situació de Sabadell, on es va tocar fons l'any passat. La ciutat no esquiva la tendència vallesana ni catalana, tot i que al conjunt del país la baixada de la natalitat és inferior en aquest període: 53.793 criatures nascudes, un descens del 0,8% en relació amb les dades definitives de naixements del 2023.
Entre els municipis a l'est de la nostra comarca, Polinyà és el que pateix percentualment la davallada més important (-25%), passant de 52 a 39 en un any. Castellar, Sant Cugat i Sentmenat també experimenten una caiguda per sobre del 10%. Més moderada és la reducció de naixements a Santa Perpètua (-7,8%), Palau-solità (-6,7%), Ripollet (-5,9%) o Barberà (-2,31%). A l'altra cara de la moneda hi ha Montcada i Reixac, Sant Quirze i Badia, amb lleugers ascensos en el nombre de nadons nouvinguts al món. Mentre que Cerdanyola va registrar la mateixa xifra el 2023 i el 2024.
Impacte variable
En el cas de Sabadell, la ciutat experimenta una disminució lleugerament per sota del 2%, en una població amb més de 225.000 habitants. En termes relatius, no té el mateix impacte demogràfic en cada lloc malgrat que percentualment siguin valors similars. En aquest sentit, cal tenir en compte que les xifres es donen, a més, en un moment marcat per l'increment de població a la majoria dels municipis. Un context que contribueix a l'envelliment de la població llargament comentat.
Més enllà dels factors que es posen en la balança a l'hora de tenir un fill, la davallada continuada dels últims anys ja té impacte en les aules. A la comarca, diferents línies escolars es veuen abocades a desaparèixer per una reducció dràstica de la demanda. De moment, no hi ha cap indici ni localitat que presagiï un canvi de dinàmica.