Els Mossos mantenen la cerca de l'autor del crim de Campoamor

El passat 2 d'agost, els Mossos d'Esquadra van trobar una dona morta amb signes de violència en el seu pis al carrer de Fernán Caballero, al barri de Campoamor. Més de vint dies després, la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) encara no ha trobat el culpable del crim i, per tant, no hi ha cap detingut. La investigació segueix oberta i a hores d'ara no hi ha cap novetat. De fet, ni tan sols se saben les raons de l'agressió mortal.

L'Ajuntament de Sabadell va assegurar dies després de la mort de la dona que la "hipòtesi" més forta, segons fonts policials, era que el crim fos un feminicidi. El consistori municipal va decretar tres dies de dol i va organitzar una concentració de repulsa a l'assassinat. Desenes de persones van assistir-hi i van exigir la fi de les violències masclistes.

Malgrat que els Mossos d’Esquadra encara no ho han pogut confirmar, veïns del mateix bloc i comerciants del carrer de Fernán Caballero van assegurar al D.S. que la dona vivia “sota les amenaces” de la seva parella sentimental. Les mateixes fonts sostenen que el cos de la víctima va ser descobert per la propietària del pis –viuria de lloguer– amb diversos apunyalaments, tot i que els veïns asseguren que no van sentir res. El cos portaria “diversos dies sense vida" i la pudor va alertar el veïnat.

Tercer crim en menys d'un mes

Així mateix, es va tractar del tercer crim en menys d’un mes a Sabadell. Els Mossos també investiguen la mort d’un veí de Can Llong, el 10 de juliol, per múltiples contusions al cap amb una barra de ferro. El passat 22 de juliol un home va matar a ganivetades la seva parella i va amagar el cos en un bagul. El crim de Campoamor va ser, per tant, el segon feminicidi en menys d’un mes a Sabadell.

