El Vallès aprova amb un 6,85 la selectivitat 2022

Són molts els professors que no es cansen de repetir que la gran complicació dels exàmens d’accés a la universitat no és aprovar, sinó treure una bona nota. Les estadístiques any rere any ens permeten assegurar fermament que la gran majoria dels estudiants aprova amb més d’un 5 la selectivitat, però que només uns pocs aconsegueixen rebre la distinció que atorga la Generalitat per haver obtingut l’excel·lent.

Enguany el Vallès ha tret de mitjana un 6,85, una nota que amb els anys, augmenta tímidament (2018- 6,58 / 2019-6,61 / 2020-6,63 / 2021-6,82). Pel que fa al nombre d’aprovats, un 97,5% dels vallesans (4,040 de 4.159) ha aconseguit un 5 o més a les PAU 2022.

A Catalunya, un 6,87

Les xifres vallesanes es troben uns punts per sota de la mitjana a tot Catalunya. La nota general catalana és un 6,87, una xifra superada generalment per comarques amb pocs inscrits com la Garrotxa (Matriculats: 557 / Nota: 7,19), l’Urgell (Matriculats: 154 / Nota: 7,12) o el Pla de l’Estany (Matriculats: 173 / Nota: 7,14). Tanmateix, el baix nombre de participants per comarca no és un factor exclusivament determinant per treure una mitjana elevada a les PAU: el Barcelonès, amb més de 10.000 estudiants matriculats, també s’ha posicionat per damunt de la mitjana amb un 6,90.

Més participació

El nombre de matriculacions també va in crescendo al Vallès. Des de 2018 el nombre d’alumnes registrats ha augmentat en quasi 700 persones. A raó d’uns 200 inscrits més cada any, aquest any s’ha arribat al record de participació vallesana dels últims anys: 4.159 matriculats. Aquest augment va de bracet de l’increment de participació també a Sabadell. L’any passat el municipi va assolir el màxim històric d’inscrits, se n’hi van apuntar 990.

Qui supera el 9,5?

Només un 0,5% dels estudiants són capaços de treure entre un 9,5 i un 10 a les PAU. En xifres, si aquest any s’han presentat 40.563 catalans, només 217 han arribat a aquest interval. A Sabadell hem conegut, com a mínim, dos d’aquests perfils que han destacat per damunt de la resta de notes. El Ramon Bernadas, de l’Escola Pia, va aconseguir ser la millor nota a tot Catalunya amb un 10 rodó. La Maria Macià, de l’Escola Industrial no va quedar-se curta. Ella va treure un 9,8, però va destacar més que Bernadas a l’aritmètica final. Ramon Bernadas va sumar un 13,6, mentre que Macià el va superar amb un 13,8 de 14.