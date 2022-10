Aquest dimarts hem sabut que el Departament d’Educació destinarà 12 milions d’euros per executar les obres de construcció del Narcisa Freixas i el Virolet de Sabadell, immersos des de fa anys en un episodi de barracons escolars a l’espera d’un nou edifici. Una “victòria” que l’alcaldable i portaveu d’ERC Sabadell, Gabriel Fernàndez, ha atribuït a “una llarga roda de contactes” entre el seu grup municipal i l’executiu de Josep González-Cambray. “Ha costat molt: vam fer els primers contactes amb el Departament després de la cessió a la Generalitat del terreny on s’ha d’ubicar el Narcisa, a principis de febrer” ha reblat el portaveu, que ha celebrat que “avui és un d’aquells dies que el que fas acabava valent la pena”.

“Som el pont amb el Govern”

Després de fer-se efectiva la sortida de Junts del Govern català, l’executiu d’Aragonès se sustenta damunt de la pota d’Esquerra Republicana. En aquest sentit, Fernàndez ha proclamat el seu grup municipal com “l’únic pont real entre Sabadell i el Govern”. Ha assegurat que fins ara “aquesta responsabilitat” era compartida amb Junts per Sabadell i que ara el seu partit “assumeix aquest rol davant de totes les demandes que s’exigiran a la Generalitat”.

I l’Arraona..?

Unes negociacions que lluny d’acabar, comencen, segones apunta l’alcaldable, preguntat pel futur de l’Institut Arraona, que també imparteix classes en mòduls prefabricats. “Ens hem presentat amb la carpeta ‘Sabadell’ oberta, on hi ha incloses demandes com l’Arraona o els temes relacionats amb les places d’FP. Ara hem resolt el Narcisa i el Virolet, això no vol dir que els altres temes no contin. Seguirem batallant per millorar l’educació pública”, ha conclòs el capdavanter d’ERC Sabadell.