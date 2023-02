Next Arquitectura, Qualla i Columat, guanyadors dels premis de la Xarxa Onion 2022

La Xarxa Onion, entitat local de cooperació empresarial, ha decidit lliurar el Premi Onion de l’any 2022 a Next Arquitectura i el Premi Onion Emergent, amb caràcter ex aequo, a les start-ups Qualla i Columat. Els guardons es lliuraran al tradicional sopar de l’entitat, que tindrà lloc el pròxim dijous 9 de febrer al restaurant Suís de Sabadell. Es tracta d’un àpat obert a tots els emprenedors de la ciutat que hi vulguin assistir.

En el marc del sopar, es presentarà en societat la nova àrea de Fundraising de l’Institut d’Innovació i Recerca I3PT del Parc Taulí, de la mà del seu responsable, Ismael Ávila, i comptarà amb la presència de representants de Promoció Econòmica i de l’Ajuntament de Sabadell.

Distinció a l’emprenedoria

Des de la Xarxa Onion han decidit guardonar a Next Arquitectura “per la seva capacitat de creixement” dins del sector de l’arquitectura. “La gran majoria d’empreses de la Xarxa Onion som de serveis i valorem enormement el mèrit de consolidar un equip d’una trentena de professionals. El fet que hagin obert oficines a Madrid i que tinguin vocació d’expandir-se a escala estatal, però mantenint el core business a Sabadell, és quelcom que ens fa sentir orgullosos i en volem fer bandera de ciutat”, remarca el president de l’entitat, Arnau Bonada.

Així mateix, el jurat també ha valorat que Next Arquitectura “sempre ha potenciat la cooperació empresarial de proximitat” i que, per tant, “el seu creixement acaba revertint en el conjunt del sector a nivell local”. “Amb el premi també hem volgut donar visibilitat a un sector com el de l’arquitectura, que ha tingut moltes dificultats des de la crisi del 2008 i ha hagut de reinventar-se. A Sabadell hi ha grans despatxos d’arquitectura, amb prestigi internacional i volem que aquest premi sigui també una mica per a tots ells. Són un vector de creixement molt important per a la ciutat”, ha afegit Bonada.

Empat tècnic entre Qualla i Columat

En el cas de Qualla i Columat, el president de la Xarxa Onion explica que es va produir un empat en les votacions entre les dues start-ups. Davant això, l’entitat ha decidit atorgar la distinció a totes dues, un fet, fins ara, sense precedents en els premis de la Xarxa Onion.

D’una banda, l’entitat ha guardonat Qualla per reivindicar que es pot començar a emprendre més enllà dels 50 anys. “En Carles Porta és una figura que ens genera una absoluta admiració. Decidir abandonar la zona de confort i apostar-ho tot per un projecte emprenedor i aconseguir, entre d’altres, que els business angels del Col·legi d’Economistes de Catalunya entrin en el capital és espectacular”, apunta Arnau Bonada.

La Xarxa Onion també destaca la proposta de valor de la start-up, “detectant una necessitat latent al mercat i posicionant-se com a líder dins del seu sector”.

I, per l’altra, el jurat ha distingit Columat per donar “visibilitat” a les empreses emergents del sector industrial. “Columat és un projecte que ens connecta amb la nostra tradició inventora i de fabricació. Volem reivindicar el Sabadell maker, creador de producte. A més, la seva proposta de valor aporta solucions a la problemàtica dels lliuraments en el comerç electrònic, i ho fa generant estalvi energètic i amb un enfocament de sostenibilitat. Els més de 500 smart lockers made in Sabadell implantats arreu del país són un orgull de ciutat i esperem que en siguin molts més en un futur proper”, assenyala Bonada.

B2Brouter i Arteneu, els premiats del 2021

L’any 2021, la Xarxa Onion va decidir premiar B2Brouter i Arteneu. El jurat de l’entitat va distingir B2Brouter pel seu “espectacular creixement” i la seva aposta per la internacionalització. I en el cas de Arteneu, va ser guardonada per la “valentia de la seva aposta”. El sopar, en què es van lliurar els premis, va comptar amb la presència d’una seixantena d’assistents.