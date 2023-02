Els altres possibles premiats

[Per Arnau Bonada, economista i president de la Xarxa Onion]

Aquesta nit tindrà lloc el sopar de lliurament dels Premis Onion 2022. Per a qui no els conegui, es tracta d’uns guardons que reconeixen els projectes d’emprenedoria més destacats de l’any a Sabadell i la seva àrea d’influència. Com a membre del jurat, us puc dir que la deliberació ha estat llarga, atès que, afortunadament, l’ecosistema emprenedor local es troba en un gran moment de forma.

En l’apartat d’empresa consolidada, hem decidit premiar Next Arquitectura pel seu espectacular creixement en un sector de serveis tradicionals. Ens il·lusiona especialment que un despatx de Sabadell hagi obert delegació a Madrid i es plantegi una expansió a escala estatal. Enhorabona! També volem que sigui un homenatge al conjunt de firmes d’arquitectura de Sabadell, un vector estratègic de ciutat i que compta amb exponents de prestigi internacional, com per exemple H Arquitectes.

En l’àmbit dels serveis, també hauríem pogut premiar l’enginyeria IDP, de qui seguim amb gran admiració les fites a escala global que es cuinen des de la planta tercera de la Torre Millenium. O, en el sector de la comunicació, el grup Novapress Edicions, que ha convertit Sabadell en la capital de la premsa comarcal de Catalunya. En aquest cas, la limitació ha estat que ja els vam premiar l’any 2018…

En la categoria de projectes d’emprenedoria emergent, s’han premiat les start-ups Qualla Kids i Columat. La primera, per reivindicar que es pot emprendre més enllà de la cinquantena i per comptar amb l’aval dels business angels del Col·legi d’Economistes de Catalunya. La segona, accelerada per Lanzadera, pel seu component industrial i la seva proposta de valor de sostenibilitat ambiental. També ha estat una elecció meravellosament difícil, amb altres start-ups de proximitat tan prometedores com Deale, Oasis Hunters, Quida, Colmeia, Nester, Plazy…

Durant el sopar tenim preparada una activitat sorpresa basada en intel·ligència artificial, una tecnologia que ens sedueix però alhora inquieta. Caldrà seguir, de ben a prop, com la batalla estratègica entre Microsoft i Google acaba afectant el nostre dia a dia empresarial. Deixeu-me avui, però, acabar l’article amb una frase d’Espinàs que mai podrà comprendre un chatbot: “Tu saps, Olga, quantes preocupacions innecessàries ens has ajudat a esborrar en aquesta vida?”. DEP.