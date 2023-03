Qui és qui de La Manada de Sabadell?

El Tribunal Suprem ha acordat elevar les penes de presó per als tres condemnats per la violació en grup a una noia de 18 anys a Sabadell. Els fets es remunten a la matinada del 3 de febrer del 2019 en una antiga sucursal bancària abandonada, a Can Feu.

Després de l’enduriment de les condemnes, Mohamed A., principal autor material, ha passat de 22 a 28 anys de privació de llibertat -16 com a “cooperador necessari” (vuit per cadascuna de les dues agressions sexuals) i 12 com a responsable de la violació-.

També es considera autor material Khalid O., que va fugir del país aprofitant la llibertat provisional, del qual hi ha proves concloents per afirmar que va tenir una participació activa en l’agressió sexual. A més, segons les mateixes proves d’ADN, hi hauria un tercer violador que no ha pogut ser identificat.

Paral·lelament, hi ha dos implicats més: Jawad B. i Redouane O., que havien estat condemnats a 13 anys i mig de presó com a còmplices, són ara considerats per l’alt tribunal “cooperadors necessaris” i veuran augmentada la pena fins als 24 anys de privació de llibertat. Per la seva banda, Mustapha B., que també va declarar en el judici, va quedar en llibertat en descartar-se que participés en l’agressió sexual.

La cronologia dels fets

L’Audiència de Barcelona va condemnar l’autor detingut per una de les violacions a 31 anys de presó, mentre que als altres dos se’ls va condemnar a 13 anys de presó com a còmplices de tres agressions sexuals. Inicialment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va estimar parcialment recursos presentats pels acusats, fet que va situar les condemnes en 22 anys.

Ara, però, el Tribunal Suprem ha elevat les penes en estimar la petició de la Fiscalia en considerar que els acusats “van crear la intimidació ambiental, van ser presents reforçant amb la seva participació totes les agressions, animant els autors, dissuadint la víctima”, segons queda reflectit en l’escrit. Per això, els acusa d’evitar les violacions: “Van ser cooperadors necessaris i no simples còmplices dels delictes de violació”, afegeix el text.

D’aquesta manera, dos dels condemnats a 13 anys i 6 mesos hauran de complir 24 anys de condemna. En el cas del tercer condemnat, passarà dels 22 als 28 anys de presó, 12 dels quals com a autor de la violació i 16 més com a cooperador necessari de les dues altres agressions comeses per dos homes, un dels quals no ha pogut ser identificat i l’altre, Khalid O., està desaparegut.