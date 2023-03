Ronda Nord i Quart Cinturó

[Per Arnau Bonada, economista i president de la Xarxa Onion]

Dilluns a la tarda, vaig assistir a la taula rodona organitzada per la FAV, titulada Ronda Nord vs Quart Cinturó. Com bé sabeu, la temàtica aixeca enormes passions i jo tenia moltes ganes d’escoltar el posicionament de les diferents formacions.

Com a primera valoració, voldria destacar la serenitat i el bon to que van presidir la sessió. En una qüestió tan controvertida, existeix el risc de caure en l’escomesa constant al rival i acabar en un guirigall. No va haver-hi ni un crit, ni una sortida de to. En un context d’auge generalitzat de la demagògia i l’extremisme, ens hem de congratular que a Sabadell mantinguem una certa elegància en el debat.

D’altra banda, em va decebre que no es concretessin més les propostes. En dues hores, no va aparèixer cap plànol, cap dibuix de traçat, cap solució tècnica… Massa vegades es va caure en la cantarella típica del polític. No era el lloc ni el moment.

Respecte al Quart Cinturó, només Ciutadans el defensa de manera clara, amb l’argument que tota creació d’infraestructures és progrés econòmic. A l’altre extrem, només la Crida és contrària a qualsevol ampliació de la xarxa viària, ja que aposta pel transport públic. La resta, en diferents modalitats, estan d’acord en una solució viària que redueixi el trànsit de la ciutat.

Per tant, recalco que un 89% de l’Ajuntament de Sabadell i un 83% del Parlament de Catalunya coincideixen que cal una nova infraestructura per al vehicle privat. Aquí trobem dos grans blocs amb plantejaments vehementment enfrontats: PSC i Junts defensen una via que connecti amb Terrassa provinent de la B-40; ERC i Comuns, en canvi, només la connexió de Sabadell amb Castellar del Vallès.

Arribats a aquesta cruïlla, em pregunto si té sentit pragmàtic impulsar un traçat al qual s’oposen fermament ERC i Comuns, dos partits clau en l’aprovació i execució dels pressupostos a Catalunya i a Madrid. No seria més intel·ligent per al territori centrar el debat, de moment, en una solució tècnica, amb el mínim impacte ambiental possible, que connecti Sabadell amb Castellar? Em semblaria imperdonable que, existint un ampli consens per desviar el trànsit de la ciutat i pacificar la Gran Via i l’avinguda d’Estrasburg, no s’acabés fent absolutament res perquè la tàctica partidista ens impedís assolir un acord plausible. Responsabilitat, si us plau.