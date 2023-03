Els projectes pel 2023 d’Òmnium Sabadell

[Per Junta territorial d’Òmnium Cultural Sabadell]

Òmnium Sabadell neix l’any 1972. Fa més de 50 anys que, amb el focus intacte en els principis fundacionals de l’entitat, fem una feina tenaç, perseverant, rigorosa i amb total transversalitat. Sempre hem sentit totes les veus, i l’entesa i la col·laboració amb la resta d’entitats de la ciutat han estat una de les nostres màximes: el suport mutu, fer xarxa a favor de la llengua, la cultura i el país. Les darreres setmanes, la junta d’Òmnium Sabadell ha estat notícia per la decisió de deixar els seus càrrecs del fins ara president i quatre membres de la junta. Els que hem decidit continuar respectem totes les decisions personals, i alhora pensem que toca continuar remant. El pla de treball d’Òmnium Sabadell per aquest 2023 l’hem defensat i consensuat amb la Junta Nacional i, per tant, tirarem endavant les activitats que teníem previstes. Ho fem perquè estem convençuts del potencial que té una entitat amb una comunitat de mig milió de persones. Volem continuar sent un agent aglutinador i mantenint els ponts amb tota la gent que treballa per la llengua, la cultura, la cohesió i la independència a Sabadell i a tots els municipis de l’àmbit de la nostra territorial.

A Òmnium Cultural Sabadell no podem ni volem aturar-nos. Som conscients del retrocés que pateix l’ús social del català. Al Vallès Occidental el percentatge de ciutadans que assegura tenir el català com a llengua habitual amb prou feines arriba al 30%, i encara hi ha diferències molt significatives si ens movem d’un barri a un altre dins la mateixa ciutat de Sabadell. I aquesta és una de les nostres tasques més importants: impulsar l’ús social de la llengua arreu, també entre les persones nouvingudes, i ho fem al costat d’altres entitats de referència de la ciutat, agents socials, associacions de veïns… ens enxarxem per tal que el català continuï sent la nostra verdadera eina de cohesió social. Òmnium Sabadell impulsarà enguany més d’un centenar d’actes, iniciatives i activitats tenint en compte que la situació actual ens demana actuar conjuntament amb entitats i conciutadans que treballen pel progrés social i la solidaritat efectiva. Treballem cada dia des de tots els fronts. Fem clubs de lectura a biblioteques públiques i centres cívics de la ciutat. Impulsem el Vincles: creem grups informals a Sabadell per multiplicar les trobades per parlar, aprendre i compartir el català a la ciutat, amb especial atenció als nous parlants i persones nouvingudes. Farem més (Re)voltes, per reparar i enfortir les aliances entre el teixit popular. Recuperem els carrers, reconeixem la memòria històrica i les realitats socials del present oferint la nostra col·laboració per reivindicar i lluitar pel canvi social i econòmic. Tenim un projecte de país on els protagonistes són els veïns i veïnes de cada barri, i repetirem experiència al Rec Comtal i ens estrenarem als barris de Campoamor i Espronceda.

També engrescarem la ciutadania i diferents organitzacions socials sabadellenques a participar de l’Escola de Formació Guillem Agulló, formar-nos i sumar eines per a l’enfortiment democràtic, l’empoderament de la societat civil i per fer front a l’amenaça del discurs d’odi, el creixement de l’extrema dreta i el feixisme que posen en risc la cohesió social.

Tenim molta feina per fer i la continuarem fent. Toca fer pinya. Òmnium Sabadell ha estat i seguirà estant al servei de tota la població de la ciutat perquè, reforçant les aliances, construïm la pertinença col·lectiva i perquè no defallirem fins a aconseguir una societat més justa i lliure dins una futura República Catalana. Amb el guiatge de la declaració de Santa Coloma, que va afermar el compromís de l’entitat per treballar en la construcció d’un nou estat d’Europa, i el record de la Muriel Casals i tots els que ens han precedit.