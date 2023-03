La recuperació d’edificis patrimonials, el repte als barris del districte 5

L’espai públic dels barris de Gràcia, Can Feu i la Serra d’Camaró, al districte 5, han experimentat diversos canvis en els últims anys. Però més enllà de les millores en el terreny estrictament de l’espai públic, hi ha un seguit d’edificis patrimonials que suposen un repte i obliguen a un important esforç per rehabilitar-los i recuperar-los per a la ciutat.

Sallarès Deu

Al conjunt de Sallarès Deu estan en marxa les obres per construir-hi un Centre d’Innovació Social i Tecnològic, que inclou la rehabilitació de la nau amb accés al carrer Cellers i pati adjacent a l’immoble. La nau que ara es rehabilita acollirà l’Escola de Restauració, gestionada pel Vapor Llonch. El projecte, cofinançat pels fons EDUSI, compta amb un pressupost superior als 4,1 milions d’euros.

D’altra banda, entre els darrers passos vinculats a aquest conjunt fabril, ja s’ha aprovat el projecte de rehabilitació de l’estructura del sector 2 i la recuperació dels antics patis entre naus, on s’invertiran més de 5 milions. I també a Sallarès i Deu, està previst adequar-hi una part com a viver de l’Escola Illa.

El Castell de Can Feu

Pel que fa al Castell de Can Feu, l’Ajuntament ha confirmat l’aprovació del projecte per portar-hi a terme reparacions urgents que garanteixin la seva conservació. Les actuacions, amb un pressupost total proper als 2,2 milions d’euros, s’executaran en diferents fases. La primera, amb un pressupost de 450.000 euros, abordarà la rehabilitació de la coberta i està previst que s’executi al llarg d’aquest any. En paral·lel, s’ha iniciat el procés de disseny del futur parc que es construirà al voltant del Castell i connectarà amb el nou passeig verd previst en l’espai resultant del soterrament de les vies del ferrocarril al llarg de Can Feu i dels Planetes.

La Torre de la Serra del Camaró

I encara dins la recuperació i millora d’edificis i equipaments, aquest mandat s’ha rehabilitat la Torre de la Serra d’en Camaró. Amb les obres, que han inclòs el reforç estructural dels dos pilars de façana de la planta baixa, actuacions al forjat i tasques a l’escala interior, s’han pogut recuperar espais que s’havien hagut de tancar en detectar-se deficiències en l’estructura. La Torre acull les seus de l’entitat Êthos i de l’Associació de Veïns de la Serra d’en Camaró. Amb la remodelació s’han proporcionat millors espais a les entitats.

Millores a Gràcia, Can Feu i la Serra d’en Camaró

Més enllà dels treballs en els edificis patrimonials, les accions que s’han portat a terme i les previstes a curt termini a Gràcia, Can Feu i la Serra d’en Camaró supoen una inversió d’uns 2 milions d’euros. L’alcaldessa, Marta Farrés, ha destacat que s’ha millorat la la mobilitat en aquests barris, guanyat en accessibilitat i millorat la connectivitat d’àmbits com Els Planetes o la Serra d’en Camaró, a més de complementar la xarxa de carrils bici. “Alhora hem millorat els espais d’estada, estem impulsant la presència de verd i hem desencallat projectes tan esperats com la plaça del Treball o definir el futur de l’espai situat sobre la via del tren”, ha remarcat. Farrés assegura que es continua treballant per recuperar els espais patrimonials i donar-los un ús ciutadà.

Portal Sud

Finalment, en relació amb les infraestructures, ja han començat les obres del Portal Sud, que ha de millorar les connexions de la ciutat en el seu conjunt però amb especial incidència als barris colindants, com és el cas de Gràcia i del polígon Sud-Oest. Amb prop de 6,7 milions d’euros d’inversió, el Portal transformarà l’accés sud de la ciutat des de la C-58 i comportarà un replantejament total i la reordenació de la mobilitat en un punt per on circulen 42.000 vehicles diaris.