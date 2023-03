Balcells (Salut): “El Taulí necessitava més dimensió, la comença a tenir i necessitem que millori”

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha visitat aquest divendres l’hospital Parc Taulí de Sabadell per fer seguiment de les obres d’ampliació que s’hi estan fent. S’hi inverteixen 76 milions d’euros per fer créixer la capacitat assistencial i reduir les llistes d’espera. I ja es pensa en continuar creixent amb un nou edifici de consultes externes. A la visita l’han acompanyat l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; la presidenta del Taulí, Dolors Costa; i la directora general de l’hospital, Anna Aran.

“El Taulí necessitava més dimensió, la comença a tenir i necessitem que millori”, ha apuntat Balcells, que ha celebrat la feina feta en els últims anys tant pel Govern liderat per Marta Farrés com pel quadripartit anterior, liderat per Juli Fernàndez i Maties Serracant. Per la seva part, l’alcaldessa ha subratllat que “en els últims tres anys s’ha fet un avenç molt important al Taulí”, perquè “hem aconseguit multiplicar per més de deu la inversió [a l’hospital]”.

El conseller ha reconegut que la manca de professionals d’infermeria és un dels temes que “ens preocupa i ens ocupa” perquè “hem de millorar les seves condicions laborals”, cosa que assegura que començarà a passar amb el nou conveni SISCAT que entrarà en vigor aquest mes d’abril. A la llista de coses a millorar, Balcells reconeix que s’han de millorar les ràtios d’atenció i les càrregues assistencials, la relació amb Atenció Primària i disminuir les llistes d’espera.

Segons la previsió de Salut, els nous espais i els nous equipaments tecnològics permetran que el Taulí incrementi un 20% l’activitat quirúrgica i un 37% les proves diagnòstiques, alhora que reduirà un 8% les llistes d’espera de consultes externes.

Nou edifici de consultes externes

L’alcaldessa, Marta Farrés, ha avançat que s’està treballant amb Salut per cedir un terreny municipal al costat de l’hospital perquè s’hi pugui fer un nou edifici específic de consultes externes. “Un nou edifici de consultes externes és necessari. És un tema que començarem a estudiar perquè, com que fa falta, segur que l’haurem de fer”, ha dit el conseller. L’alcaldessa ha afegit que aquesta qüestió es troba a les becerol·les i “estic segura que, com sempre, quan es treballa des de les ganes, la complicitat i reconeixent la necessitat, ens n’acabarem sortint”.

Què s’hi està fent ara?

El nou edifici Ripoll (15,5 milions d’euros), el Frontal Gran Via (14,3 milions d’euros) i l’ampliació de les Urgències (3,9 milions d’euros) són les actuacions més destacades. També s’hi sumen les noves consultes externes de pediatria (3,6 milions d’euros), l’ampliació de les sales d’endoscòpies (2,3 milions d’euros) i un nou quiròfan del Centre Quirúrgic Ambulatori (730.000 euros). En l’àmbit d’investigació, s’hi inclouen 1,1 milions d’euros de la nova seu de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT).