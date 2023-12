Un any del CAP Can Llong de Sabadell, encara amb “insuficiències”

El CAP Can Llong, a la ronda d’Europa, celebra el seu primer aniversari encara amb mancances, segons apunten diversos veïns del barri. Fent memòria, l’equipament va obrir les portes el desembre de 2022 entre queixes dels veïns i de l’Ajuntament de Sabadell. La manca de personal propi –que sorgia del desdoblament de l’equip de primària de Can Rull–, el fet de no incorporar el servei de pediatria –que s’ofereix al CAP Concòrdia– o les instal·lacions, que molts veïns van titllar de “petites i insuficients”, van generar gairebé tres mesos de protestes quasi constants de diverses unions veïnals i de residents del barri que carregaven contra la gestió que el Departament de Salut havia fet d’aquest centre d’atenció primari.

De fet, en el ple de desembre de 2022, l’alcaldessa Marta Farrés també va carregar amb duresa contra la Generalitat. “L’equipament és una presa de pèl”, va reblar. Això, després de plantar Salut en la visita institucional per l’estrena oficial de l’equipament. Les insistents reclamacions veïnals i municipals van propiciar que el març d’aquest any la Generalitat i l’Ajuntament acordessin la incorporació de dos nous metges propis amb el compromís d’anar incrementant la dotació a mesura que s’hi vagi atenent més població.

“Volem anar al CAP del barri”

“El CAP funciona bé”, però és “clarament insuficient per un barri de prop de 12.000 habitants i en creixement constant“, apunta el president de l’associació de veïns, Paco Navarrete, que afegeix que “la gent del barri mereix poder anar al CAP del seu barri”. Ho diu fent referència als residents de Can Llong que queden repartits pels CAP Concòrdia i Can Rull. Sobre la manca de pediatria, Navarrete és més punyent i assegura que “deixar el CAP sense un pediatre és el pitjor que hauria pogut fer en un barri amb tanta natalitat com el nostre”.

La manca de servei de pediatria no és una problemàtica que afecta només Can Llong; la lluita per aconseguir pediatres a tots els Centres d’Atenció Primària de Sabadell ve de lluny. Fruit de la política de centralització de serveis del Departament de Salut, actualment a Sabadell ni el CAP Can Rull, ni el CAP Creu Alta ni el CAP Nord tampoc tenen pediatre –i els serveis de pediatria es deriven al CAP Concòrdia i al CAP Ca n’Oriac–. Segons va avançar el conseller de Salut, Manel Balcells, en una sessió de control al ple el passat novembre Salut presentarà el nou model d’atenció pediàtrica per a tot el territori el 15 de desembre. Balcells va assegurar que el model prioritzarà “l’equitat, la qualitat i la proximitat”