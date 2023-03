El CAP Can Llong incorpora dos metges propis

El CAP Can Llong tindrà dos metges propis. La Generalitat i l’Ajuntament han acordat la incorporació de les dues noves figures i el compromís d’anar incrementant la dotació a mesura que s’hi vagi atenent més població. L’acord va arribar durant la trobada entre l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, el primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert, i el conseller de Salut, Manel Balcells, que va visitar Sabadell el passat mes de febrer.

La incorporació s’anuncia aquest dimecres després de les insistents reclamacions dels últims mesos per part d’entitats veïnals i plataformes com SOS Pediatria amb relació a la dotació de personal per al CAP Can Llong. Ara, la Generalitat s’ha compromès a incorporar dos metges al centre d’atenció primària que serien plantilla pròpia d’aquest CAP i no procedents del desdoblament de l’equip de primària de Can Rull, com es pretenia inicialment.

Possibilitat de noves incorporacions

Aquests professionals se sumen als que ja presten servei als dos centres mèdics, fruit del desdoblament. Així mateix, s’aniran sumant nous professionals mèdics a mesura que es vagi incrementant la població que atén aquest centre, segons correspongui a les ràtios de població d’aquest sector de la ciutat.

El compromís és mantenir sempre la ràtio entre pacients i personal per sota de la mitjana de la ciutat. Segons ha traslladat la conselleria, aquest personal se sumarà al personal específic de Can Llong que ja s’ha incorporat recentment (dos professionals d’infermeria i 2 auxiliars).

“Un pas endavant”

El CAP Can Llong va obrir al desembre atenent inicialment 3.400 persones, una xifra que anirà augmentant progressivament fins a arribar als 9.000 usuaris. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha celebrat la decisió del departament de Salut. “Avui fem un pas endavant per dotar Can Llong dels serveis sanitàries que mereix”, ha declarat després de mostrar el total desacord municipal sobre la voluntat de desdoblar l’equip de Can Rull per donar atenció a Can Llong.

Aquest passat dissabte, una caravana de cotxes va recórrer els carrers de Sabadell impulsats per la convocatòria de la Plataforma per la Pediatria i la Sanitat Pública de Sabadell. La marxa, que va sortit del Cap de Can Rull i va arribar fins al Taulí, va servir per reclamar millores a la sanitat pública, en forma de més recursos i personal.