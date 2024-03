L’equip directiu de l’Andreu Castells no tornarà al capdavant de l’escola

L’equip directiu de l’escola Andreu Castells, de baixa mèdica des de gener, no tornarà al capdavant de la direcció del centre de Can Rull. La inspectora de zona dels Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental va reunir-se dilluns amb membres de l’Associació de Famílies d’Infants (AFI) per comunicar-los que la direcció ha decidit “fer un pas al costat”. Les famílies s’han mobilitzat durant diverses setmanes per exigir “la dimissió de l’equip directiu” i que el Departament d’Educació desencallés el conflicte, que va esclatar fa prop de dos mesos, quan l’AFI publicava un comunicat on denunciaven una manca de projecte pedagògic, un nivell educatiu baix i actituds de “menyspreu i despotisme” per part de l’equip directiu.

La gestió directiva de l’escola l’està assumint actualment un equip directiu provisional i interí que va configurar Serveis Territorials després que la directora i la cap d’estudis del centre agafessin la baixa mèdica. El nou equip directiu, que es formarà per professionals externs del centre educatiu, aterrarà a l’escola el curs vinent i en fase provisional.

Diverses setmanes fent pressió

La primera mostra multitudinària del descontentament sobre la gestió del centre va produir-se a finals de gener, quan prop de 300 persones van aplegar-se a les portes de l’escola. Les famílies van anunciar que cada divendres es mobilitzarien fins que se’ls entregués “de forma escrita que la direcció no tornaria” a gestionar l’Andreu Castells. L’AFI va liderar una protesta pels carrers de Can Rull i també una concentració davant de la seu dels Serveis Territorials, al carrer del Marquès de Comillas.

L’última aparició de les famílies va produir-se la setmana passada, en el marc del ple municipal. Portaveus de l’AFI van intervenir en forma de moció per sol·licitar el suport dels grups municipals. La moció va aprovar-se a favor i va comprometre l’Ajuntament a exigir públicament que Educació intervingués per desencallar el conflicte al centre.