Malestar ciutadà per la nova taxa de residus comarcal: “És excessiva”

Una convocatòria a manifestar-se, una recollida de signatures i altres queixes ciutadanes a través de canals com les xarxes socials són algunes de les accions que en els últims dies s’han promogut contra la nova taxa de residus a Sabadell. Els contribuents hauran de pagar ara un nou tribut comarcal pel tractament dels residus que, sumat al cost de la recollida, ha multiplicat la despesa per a les famílies.

L’increment, que és una obligació de la Unió Europea (UE), afecta tots els municipis. Sabadell no és l’únic de la comarca que ha delegat la gestió en el Consell Comarcal. La qüestió, però, continua aixecant polseguera, un cop rebuda la carta en els últims dies amb la sorpresa de l’import. Un dels atenuants és la bonificació del cost en cas de reciclar a les deixalleries de Sabadell, que permet estalviar-se una part del pagament. Opció que no satisfà igualment la ciutadania.

“Crec que l’increment és excessiu”

La nova taxa està en boca de tots. “Encara no he rebut la carta, però n’estic assabentada i tothom en parla. Ha corregut per whatsapp i sé que a Sabadell tenim un coeficient molt alt i això penalitza”, explica la Maria Jesús García. “Jo ho reciclo tot. I trobo que l’increment és excessiu, amb la càrrega d’impostos que ja paguem, i més tenint en compte els preus actuals i el nivell de vida”. Així, confirma que anirà a la manifestació: “per descomptat. No sé si traurem alguna cosa, però la ciutadania s’ha de fer eco del que considero un abús de poder”, expressa. Amb tot, creu que el coeficient de la ciutat s’ha de veure com un avís per entendre que no ho estem com cal.

“La pujada suposa un missatge molt negatiu pels que reciclem”

La notícia de l’increment ja ha arribat a la majoria de llars de Sabadell. “Ja hem rebut la carta. Pel que he escoltat, hi ha molt malestar. Jo a casa meva estic reciclant. Haver de pagar un impost extra és un missatge negatiu. Per què reciclo, doncs?”, qüestiona José Hernández. Ell considera que hi ha manera de millorar-ho i ser més just. Cal, diu, informació per veure l’impacte d’aquest increment en el reciclatge. “No ens ha vingut el mateix rebut a tots. Jo he pagat més de 70 euros, però tinc familiars amb circumstàncies similars que han pagat menys. Per què?”, insisteix, apostant perquè es castigui més a qui menys recicla.

“S’hauria de castigar més aquells que no fan les coses bé”

L’impacte en la butxaca del ciutadà ha estat notori. “Són més de 80 euros, més del doble del que pagava. He vist que hi ha un moviment de recollida de firmes i ja hi he participat”, afirma la Miriam Fernández, que considera positiu que el malestar es pugui traslladar a les administracions competents de forma cívica i clara. En aquest sentit, descarta anar a la manifestació convocada a l’Ajuntament. Ella insisteix que cal premiar els que més reciclen, tot i que admet que és difícil arribar a dilucidar individualment qui desenvolupa accions positives pel medi ambient i qui no. “Crec que s’hauria de fer el mateix en altres casos [que tenen a veure amb una conducta responsable]. Saber qui fa bé les coses i qui no, i castigar qui no les faci com cal. En això tinc un pensament molt diferent de la majoria”, tanca.

“Per què pago més que una persona que viu al meu bloc?”

El Benigno García buscava aquest dimecres un lloc on traslladar la seva queixa. “Ja he pagat, però no hi estic d’acord. No sé per què pago més que una persona que viu al mateix bloc i també viu sola. No sé on anar a reclamar”, exposava. Per expressar el seu malestar, no descarta anar a la concentració a Sant Roc. “És molt difícil determinar qui ho fa bé i qui no. Existeix el porta a porta, però ho fan a llocs amb menys gent, com Matadepera. I tampoc t’assegura que sigui més barat”, diu. Amb tot, espera que el debat serveixi per fixar criteris més clars de cara a l’any que ve.

“A Santa Perpètua també hem rebut la carta”

La situació no només es viu a Sabadell. L’Imma Solà és de Santa Perpètua, on s’ha optat per un impost de 48,10 euros a totes les llars. “Vaig rebre la carta. Són gairebé 50 euros que se sumen al que ja pagava”, diu. En el seu cas, recicla, però avisa que hi ha manca d’informació sobre què passa amb el procés quan deixem les coses al contenidor. Tot i així, pensa en alternatives de recollida en altres municipis. “El porta a porta podria ser una bona opció, però igualment falta que la ciutadania conegui millor el funcionament”, conclou.