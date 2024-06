“Les noves promocions d’habitatge a Sabadell han comptat amb diners de la Generalitat”. El govern català en funcions respon a l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que va assegurar que l’Ajuntament està abocat a fer pisos socials “sense ajuda” i “a pulmó” en un acte aquest dimecres. Fonts del departament de Territori defensen les seves polítiques i remarquen que l’Ajuntament a la ciutat ha rebut subvencions autonòmiques en el seu mandat.

El parc d’habitatge públic de Sabadell ha estat molts anys sense canvis, fet que ha agreujat la situació del mercat de lloguer, en xifres de rècord. L’Ajuntament va construir 53 pisos nous a Francesc Layret i a la carretera de Barcelona, que es van entregar entre 2023 i 2024.

Les promocions van costar més de 10 milions d’euros, una gran part aportada pel consistori a través de l’empresa pública Vimusa. La majoria dels diners, però no tots, defensen des de Territori: “Van rebre ajuts directes de la Generalitat per poder-se fer. La subvenció rebuda va ser d’1,6 milions d’euros”. Així mateix, reinvidiquen haver atorgat 6,1 milions d’euros del fons Next Generation, gestionats pel govern català, per aquestes promocions i dues més que es construiran a Can Gambús.

En el seu balanç dels cinc anys en el càrrec, l’alcaldessa va retreure al Govern de la Generalitat que hagi fet “zero habitatges”. Actualment, l’Incasòl ultima la construcció d’un bloc de pisos de lloguer assequible a la ronda d’Europa, a Can Llong, i té previst entregar-lo a finals d’aquest 2024, el primer després d’una dècada sense novetats en matèria d’habitatge. En aquest sentit, la consellera de Territori, Ester Capella, ha reconegut en diverses ocasions que el departament “havia deixat de fer habitatge públic durant molts anys”, però que en els últims anys el Govern català “ha revertit la situació“.

Segons els registres facilitats per la Generalitat, l’Agència Catalana de l’Habitatge i l’Incasòl han adquirit 128 pisos per tanteig i retracte a Sabadell, 65 dels quals entre 2023 i 2024. “Per la seva banda, l’Ajuntament n’ha comprat 76, i d’aquests, 61 han estat adquirits amb els ajuts de l’Institut Català de Finances (ICF), organisme del Govern català”, indiquen des de Territori.