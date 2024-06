El preu dels pisos de lloguer i de compra creix mes rere mes a Sabadell, amb rècord en el tancament de 2023, fet que complica l’accés a l’habitatge, especialment per part de la gent jove. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha fet balanç dels cinc anys en el càrrec en un acte organitzat per Sabadell Cercle d’Entitats, que aglutina 145 institucions i associacions de la ciutat, i ha apuntat a l’habitatge com a repte principal a resoldre en el mandat 2023-2027.

“És el problema més greu que tenim a Sabadell i el causant del 90% dels altres problemes. Les ciutats, que no tenim la competència en habitatge, i estem sols en això”, ha lamentat Farrés en l’esdeveniment, celebrat a l’auditori de la Fundació 1859 Caixa Sabadell i presentat pel periodista Jordi de Arriba. L’alcaldessa ha retret al Govern de la Generalitat que hagi fet “zero habitatges” mentre l’Ajuntament ha de construir pisos “sense ajuda”.

A finals d’any i a principis del 2025 s’iniciaran les obres de dues noves promocions de l’Ajuntament a Can Gambús, tal com avançava el Diari, i també està previst que es tiri endavant el complex de gent gran de la Roureda. A banda d’habitatge públic, l’alcaldessa vol obrir el ventall d’opcions per construir més pisos socials: tempteig i retracta, rehabilitació, promocions publicoprivades. “Anirem amb tot l’arsenal”, ha deixat clar.

La trobada ha permès obrir el debat sobre altres qüestions que tindran continuïtat aquest mandat:

#1 Espai públic: “Els diners, al carrer”

L’alcaldessa ha tret pit de la inversió de 24 milions d’euros enguany en l’espai públic per asfaltatge i voreres, i apunta que aquesta serà la línia a continuar durant la resta del mandat, en què es faran actuacions quirúrgiques en diferents punts de la ciutat. Farrés ho ha resumit de forma planera: “Johan Cruyff deia: ‘El dinero, en el campo’. Doncs nosaltres diem: els diners, al carrer“.

#2 Gran Via, ronda Nord i ronda Est

L’acte també ha permès actualitzar la posició i el calendari del Govern sobre les infraestructures pendents. Farrés ha deixat clar que fins que la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, la carretera entre les dues ciutats i Castellar, no tiri endavant, “no s’arreglarà el futur de la Gran Via“. Sí que deixarà feta una certa previsió –”plànols”– i també es començarà a estudiar la ronda Est.

#3 ZBE no, renovables sí

La ZBE Sabadell es posarà en marxa l’1 de gener del 2025, però comptarà amb nombroses excepcions: veïns, persones amb menys recursos, furgonetes, entre altres, tal com van acordar les ciutats de l’Arc Metropolità. L’alcaldessa ha reconegut que no és “fan” i que “no creu massa” en els efectes de les zones de baixes emissions per fer baixar la contaminació. “Els beneficis per a la qualitat de l’aire són limitats”, ha afirmat.

Per contra, l’alcaldessa ha anunciat que aviat hi haurà canvis en les polítiques d’energies renovables, una assignatura pendent a Sabadell, on hi ha dificultats per instal·lar plaques solars comunitàries.

#4 Taxa de residus i reciclatge

L’alcaldessa s’ha mullat sobre la nova taxa de residus, que ha provocat manifestacions de veïns a Sabadell i en altres punts del país. Ha remarcat que és una imposició de la Unió Europea als municipis i ha recordat que el càlcul de la factura del Consell Comarcal té en compte quant se separa a la ciutat. “O reciclem, o tots pagarem més”, ha indicat i ha subratllat que “salvar el món i ser ecologista val diners“.

Farrés s’ha compromès a estudiar canvis en la taxa segons el reciclatge de cada veí, però ha assegurat que encara és d’hora per poder fer-ho: “La tecnologia no està prou avançada. En alguns llocs del País Basc en què s’ha provat el sistema ha fallat”, ha exposat.

#5 L’Artèxtil, i la Caserna?

L’Ajuntament va presentar aquest dimarts el projecte de reforma de l’Artèxtil per convertir-lo en el Campus de Ciències de la Vida i de la Salut. A l’altra banda de la Gran Via, hi ha una peça patrimonial pendent de recuperar: la Caserna de la Guàrdia Civil.

L’alcaldessa ha assegurat que les negociacions del traspàs de l’equipament a l’Estat estan avançades, però està pendent que hi hagi un Govern de la Generalitat per poder tancar el futur de la Caserna. Farrés vol instal·lar les consultes externes de l’hospital Parc Taulí, una inversió que ha de comptar amb el vistiplau del futur govern autonòmic. Mentrestant, continuen les obres de remodelació d’altres edificis emblemàtics –el Vapor Pissit, Sallarès Deu, la Casa Duran– i en el ple de juliol, s’executarà la compra del museu del Gas per crear un espai destinat al tèxtil i la història de Sabadell.

#6 Més empreses i menys burocràcia

Farrés ha lamentat tant la burocràcia de dins de l’Ajuntament –”el nostre problema no són els diners, és si ho podem tramitar”– com els tràmits de les administracions cap a la ciutadania i a les empreses. “No podem continuar insistint amb tràmits. Ens cal canviar la normativa actual”, ha defensat.

L’alcaldessa considera que el fet que s’hagi agilitzat la tramitació de les llicències d’obra ajuda que s’instal·lin noves empreses, com la nau central de Toyota, inaugurada la setmana passada: “Això ens ha situat en el pòdium de la Champions”.