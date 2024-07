Les cares rere les històries d’èxit d’aquest curs escolar a Sabadell

El curs escolar 2023-2024 no ha passat pas de puntetes per la ciutat de Sabadell. Informativament, ha estat un degoteig constant de premis, reconeixements, passis a certàmens nacionals i alumnes que han despuntat en algun àmbit. Amb el curs tancat i amb les vacances d’estiu al damunt, a l’edició d’avui repassem algunes de les fites que els estudiants i les escoles de la ciutat han assolit. Campionats de matemàtiques, treballs de recerca de primera, iniciatives artístiques pioneres o medalles fruit de l’esforç acadèmic. Aquestes són algunes de les cares de l’èxit educatiu d’aquest curs a Sabadell

Institut Ca n’Oriac

Guanyador de dos premis Baldiri i un reconeixement de la Generalitat

L’institut Ca n’Oriac va ser guardonat el passat juny amb el premi Baldiri Reixac a l’Escola Transformadora –dotat amb 4.500 euros–. Una distinció pel seu compromís envers la cultura, llengua catalana i les arts per fer front als reptes socials i culturals actuals. Així, es va distingir el projecte ‘Escèniques’, on els alumnes de 4t d’ESO han participat en la cocreació d’una peça artística, la programació i les residències artístiques de laSala. El mateix projecte d’arts escèniques va rebre també el premi Baldiri Arts i Llengua. Un guardó que premia la vinculació de l’art i la llengua catalana a partir d’alguna iniciativa a l’escola. El passat febrer l’institut també va ser reconegut amb un altre guardó. En aquest cas, amb un dels quatre Premis Participa a l’Escola, que reconeixen experiències participatives que els centres instauren durant el curs per fomentar la cohesió de grup i que atorga la Generalitat. El projecte que va conduir l’escola a aquest reconeixement s’anomena ‘La roda sociocràtica i els cercles de paraula’.

Ot Marañés

Entre les 10 millors notes en les Proves de Matemàtiques Cangur

Estudiant de cinquè de primària al col·legi Tarrés, el sabadellenc Ot Marañés va obtenir la millor puntuació de Sabadell en les famoses Proves Cangur, el passat maig. A més, entre més de 12.000 infants que participaven en la seva categoria, va aconseguir pujar al podi de les deu millors notes. Es tracta d’un certamen que organitza anualment la societat internacional ‘Le Kangourou sans Frontières’ per fomentar i promoure l’interès per les matemàtiques entre infants i adolescents.

Laia Espuñes i Dana Escudero

Premiades en la modalitat de Belles Arts en els premis UB-Santander

La Universitat de Barcelona amb el propòsit de premiar l’esforç dels estudiants de batxillerat convoca cada any els Premis UB-Santander als millors treballs de recerca. Dijous van anunciar-se els guanyadors. La Laia Espuñes i la Dana Escudero, de l’institut Vallès, han assolit el tercer premi en la modalitat de Belles Arts amb el seu treball ‘Saber per entendre’.

Tani Arnes

Guanyador dels ‘CatSkills’ i classificat per anar als ‘SpainSkills2024’

L’institut Escola Industrial va participar a l’abril a la competició estatal ‘SpainSkills2024’, en l’àrea de fusteria. L’alumne Tani Arnes, de 2n de Grau Superior de Disseny i Moblament, va ser el campió de Catalunya en fusteria –els ‘CatSkills’– i després de guanyar la competició autonòmica, va participar en la competició estatal.

Escola Jaume Viladoms

1a, 2a i 3a posició en el Campionat de Scrabble Escolar dels Països Catalans

El passat mes de maig es va celebrar la gran final del quinzè Campionat de Scrabble Escolar dels Països Catalans. L’escola Jaume Viladoms va arrasar i va omplir el podi. Per parelles, la Marta i la Noa, el Gael i el Martí, i la Vero i l’Elsa van ocupar les tres primeres posicions. Els sis estudiants, de sisè de primària, van despuntar entre els 88 alumnes que disputaven la final en la seva categoria, a les Cotxeres de Sants. Més enllà de l’estrictament competitiu, el certamen vol obrir la perspectiva a un horitzó on les paraules i el català es converteixen en una eina de comunicació i d’integració de manera lúdica, divertida i constructiva. Cada parella va jugar tres rondes; sempre amb l’esportivitat per davant.

Naia Caro

Classificada per a les Olimpíades Nacionals de Matemàtiques

La Naia Caro, que aquest curs ha fet 2n d’ESO a l’Institut Jonqueres, va classificar-se per a anar a les Olimpíades Nacionals de Matemàtiques que van celebrar-se el juny a Càceres. Entre 16.000 estudiants catalans –de tots els nivells– que van participar en la fase inicial del certament ‘Fem Matemàtiques’, ella va ser una de les tres que va aconseguir el bitllet a Càceres.

Neus Camacho i Mireia Núñez

La Generalitat premia la medicació de Sabadell en casos d’assetjament escolar

El programa d’intervenció restaurativa en casos d’assetjament escolar del Servei de Mediació de l’Ajuntament de Sabadell va ser distingit el gener en els Premis ADR 2023, que atorga el Departament de Justícia, Drets i Memòria a través del Centre de Mediació de Catalunya. El programa va rebre el premi a la millor pràctica en mediació impulsada per una administració. El projecte el dirigeix Neus Camacho i és possible gràcies a tot l’equip tècnic de mediació, del qual forma part Mireia Núñez. El programa treballa sempre amb la pràctica restaurativa, que posa el focus en les necessitats de les víctimes i dels autors, i no en el càstig, amb la finalitat de restaurar relacions que s’han deteriorat. En el procés, hi ha diversos àmbits d’actuació, com els cercles de diàleg que generen dinàmiques socioafectives amb els estudiants o les xerrades per treballar les diferències entre conflicte, violència i assetjament.

Pere Peig, Cesc Torras, Gina Torrella i Pol Riera

Guanyadors del 1r premi del 10è Concurs Kabua

Els estudiants de l’escola Sant Nicolau Gina Torrella, Pol Riera, Cesc Torras i Pere Peig van rebre recentment un dels primers premis que atorga la plataforma d’Acció Social Kabua en el concurs ‘Joves per canviar el món!’. Concretament, la plataforma va distingir el vídeo que van crear, titulat ‘Llàgrimes Virtuals’, dins la temàtica d’intel·ligència artificial. El concurs també avaluava projectes que giressin entorn la salut mental, l’art o la societat i la violència. El concurs ‘Joves per canviar el món!’ és una oportunitat pel jovent d’expressar les seves opinions sobre diferents temes d’actualitat que veuen problemàtics. A través d’un vídeo; i ara, també, amb l’opció de fer-ho mitjançant un còmic.

Martina Ruiz

Premi Ciutat de Sabadell en el Certamen Montserrat Miró

Martina Ruiz, de l’Escola Mare de Déu de la Salut, va ser guardonada el passat juny amb el premi Ciutat de Sabadell del Certamen Montserrat Miró de Treballs de Recerca. Ruiz va articular el treball ‘Indoor Sound: L’organització i creació d’un festival de música solidari’. Va fer realitat el desenvolupament d’un festival.

Laura Sorolla

Millor nota de la selectivitat de 2024 a Sabadell

La Laura Sorolla, estudiant del Col·legi Sagrada Família de Sabadell, va saber fa poques setmanes que havia aconseguit la millor puntuació en les PAU 2024 de Sabadell. Ha tret un 9,6 a la fase general i un 13,47 amb la nota ponderada. Al detall, la Laura ha tret dos 10, a Literatura Catalana i a Anglès, i a la resta de proves un 9,5. Curiosament, a la Laura aquests resultats no li faran falta pel camí acadèmic que vol emprendre. Com explicava en una entrevista al Diari de Sabadell, té previst estudiar Filologia Catalana i Hispànica per acabar sent professora; i la nota de tall per a aquesta titulació rarament serà superior al cinc.