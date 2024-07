L’oposició d’esquerres de Sabadell –ERC, Crida i En Comú Podem– exigeixen retallar la despesa dels viatges del Govern municipal, després que sortís a la llum que l’Ajuntament s’havia gastat 3.351 euros en tres viatges de l’alcaldessa, Marta Farrés, amb regidors de l’executiu del PSC i Junts. Els grups es plantegen convocar un ple monogràfic sobre les partides destinades a viatges, mentre el Govern defensa que tots els viatges “són transparents”.

L’esquerra alternativa demana transparència a l’executiu, tant en els diners com en l’objectiu dels trasllats, i per primera vegada ho fan conjuntament, en un front comú, des del retorn dels socialistes ara fa cinc anys. Proposen que els viatges es publiquin en un document anual al portal de transparència i que sempre s’opti per l’opció de viatge i d’estada més econòmica.

“L’alcaldessa i un regidor no es poden gastar 500 euros cadascun en un viatge d’una nit. Això és inacceptable. Volem controlar que no hi hagi pràctiques abusives”, denuncien. Els grups fan referència a un viatge de Farrés i el segon tinent d’alcaldessa, Eloi Cortés, a Madrid per exigir canvis legals en matèria d’ocupacions d’habitatge. “És

A banda dels tres viatges que l’interventor de l’Ajuntament va assenyalar per excessius, els tres grups de l’oposició apunten a altres trasllats que són discutibles, des del seu punt de vista. El regidor de la Crida Oriol Rifer ha destacat una visita de l’alcaldessa amb el tinent Lluís Matas, de Junts, el novembre de 2023 en què van assistir a una exposició al Museo del Traje de Madrid, on s’exhibia la col·lecció de moda de la Fundació Antoni de Montpalau.

El representant dels anticapitalistes ha posat en dubte que fos un viatge imprescindible i ha demanat establir criteris “clars i transparents” perquè tant els grups de l’oposició com el conjunt de la ciutadania estiguin informats: “S’han de marcar quins viatges són imprescindibles i quins ens podem estalviar”. És més, Rifer ha apuntat que molts trasllats es podrien haver intercanviat per una videotrucada.

Però com discernir quins viatges són necessaris i quins no? I a quin preu? El líder dels republicans, Gabriel Fernàndez, ha detallat la proposta, que es fonamenta en tres línies principals: posar “llums i taquígrafs” incloent els trasllats en el codi ètic de l’Ajuntament, publicar un document anual on es detallin tots els viatges, el motiu –l’argumentació– i el cost al Portal de Transparència, públic per a tothom, i optar sempre per l’opció més barata amb la “màxima austeritat possible“. “És de sentit comú. Demanem que facin amb diners de tots el mateix que farien amb els seus diners”, ha deixat clar Fernàndez.

El Govern municipal nega les acusacions. “Tots els viatges són transparents, es publiquen al web municipal, amb les despeses que han suposat. I es fan per portar inversions o empreses a la ciutat”, afirmen el portaveu del Govern, Pol Gibert, que no té dubtes a retornar el missatge als partits pels seus viatges del govern 2015-2019: “Sobten algunes declaracions quan els viatges del govern ERC-Comuns-Crida van ser més, més cars i a tres continents diferents, entre ells a Kuala Lumpur o Montreal”.

Falta de transparència “sistemàtica”

Més enllà dels viatges en si, l’esquerra alternativa constata una falta de transparència “sistemàtica” per part del Govern municipal. Alejandra Sandoval, número 2 d’En Comú Podem, ha lamentat que els regidors “no tinguin accés a la informació” i que l’executiu, en termes generals, “no sigui transparent”. “Han de ser un exemple de bones pràctiques”, ha exigit la podemista.

Tots els grups apunten un problema general per saber les partides de l’Ajuntament i ha apuntat als precedents: Nadal i el Llaminer, que ja va denunciar la Crida, la Capital de la Cultura, la fira Sakura Matsuri… “Hem d’anar buscant els contractes i les subvencions i anar sumant”, ha indicat Rifer. Fernàndez ha recordat que les comissions informatives “són obertes” en altres municipis, com a Barcelona i a Terrassa.

ERC, Crida i comuns sumen 8 dels 27 regidors del consistori, la meitat de la supermajoria que ostenten socialistes i juntaires (16 regidors). Els grups de l’esquerra alternativa constaten, doncs, que no hi ha massa marge perquè la seva proposta prosperi. Així i tot, consideren que era el seu deure expressar la seva “preocupació” pels viatges oficials i fer “propostes” al respecte. El portaveu del Govern, Pol Gibert, ja els ha contestat entre línies: “Si tenen idees per la ciutat, encantats de parlar-ne. Per fer demagògia, no ens trobaran”.