ERC defensa el seu paper a l’oposició de Sabadell, un any després de la contundent victòria del PSC a les eleccions municipals. Els republicans consideren que han complert l’objectiu d’incidir en les polítiques de la ciutat, tot i la “mà de ferro” del Govern, “el pitjor dels escenaris possibles“.

La majoria d’iniciatives presentades per ERC han tirat endavant: el ple municipal ha aprovat 9 de les 11 mocions que han presentat des del juny de 2023, amb el suport necessari de l’executiu de Marta Farrés. En una trobada amb la premsa local a l’Hotel Urpí, els republicans han destacat la creació d’un servei de Bicing a la ciutat, un pla de xoc per al manteniment dels fanals, l’ús preferent del català a l’Ajuntament, i anomenar passeig Antoni Farrés a l’espai sorgit del soterrament d’FGC a Can Feu i Gràcia.

ERC també reivindica el seu paper en grans polítiques de la ciutat, com en la futura zona de baixes emissions (ZBE), el pla d’usos del Ripoll, l’ordenança de Civisme i Convivència, on han presentat al·legacions i canvis. Tot plegat en un escenari advers per als republicans, amb supermajoria del PSC i Junts i una oposició molt fragmentada.

“Hem escoltat el missatge que ens va donar la ciutadania. La gent ens va dir que fóssim oposició de proposició. Tot i que l’escenari és difícil per la majoria absoluta, no hi renunciem”, ha defensat el líder d’ERC, Gabriel Fernàndez, acompanyat dels altres dos regidors republicans, Sílvia Renom i Santi Valls.

Un Govern “gris” i “conformista”

Segons ERC, la majoria absoluta ha fet que el Govern de Sabadell es “relaxi” i no tingui “autoexigència ni “lideratges”, en una clara al·lusió a Farrés. “És un govern tranquil que es limita a gestionar. Fa una campanya electoral a l’any amb Nadal, asfalta carrers, però no veiem per on Sabadell ha de ser punta de llança. No hi ha canvis profunds”, ha criticat Fernàndez. El govern “gris” i “conformista” del PSC i Junts projecta una idea de ciutat “per a alguns”, ha afegit el líder republicà. Pel que fa al soci de Farrés, Lluís Matas, diu que ha portat “un sol punt a ple” nou mesos després d’entrar al Govern.

Per contra, Fernàndez assegura que si ERC liderés el Govern i ell fos alcalde, ni s’hagués gastat “més de 500 euros en un viatge d’una nit“, ni hagués apujat els impostos un 15% i hauria “gestionat diferent” els canvis en els tributs. “Votar té conseqüències, com el nou rebut de la taxa de residus“, constata el portaveu republicà, que denuncia que l’executiu de Farrés ho fa ara perquè les eleccions municipals queden lluny. “Que la gent no ho oblidi l’any 2027”, ha demanat als veïns.

Denúncies d’opacitat

Renom, número 2 d’ERC, lamenta que ho tinguin “difícil” tant per l’aritmètica com per les formes del govern municipal, que “dificulta la tasca de l’oposició”. “El Govern triga 43 dies de mitjana a contestar les nostres preguntes, quan segons la normativa marca que siguin quatre dies”, denuncia la mà dreta de Fernàndez, que apunta que les respostes en general “deixen bastant a desitjar” perquè “no tenen qualitat ni contingut”. “Ens responen que mirem el perfil del contractant”.

La regidora assegura que el Govern pretén invisibilitzar-los i no els convida a alguns actes públics: “La ciutat és de tothom, no només d’alguns”. Fernàndez ha afegit: “L’Ajuntament som els 27 regidors. El Govern de Sabadell és una altra cosa”.

PSC-ERC: pacte a Barcelona, i pacte aquí?

Les negociacions entre el PSC i ERC per investir Salvador Illa avancen. Si hi ha acord, tindrà implicacions a Sabadell? Preguntat pel Diari, Santi Valls ho ha deixat ben clar: “Les possibilitats estan entre 0,0 i 0,0 d’entrar al govern amb el projecte actual”. “Seria fàcil d’explicar, però la gent no ho entendria”, ha exposat Fernàndez, que ha volgut tancar el tema: “Volem ser l’alternativa. Això no tindria sentit”.