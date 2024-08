5 sèries sabadellenques per l’estiu

Per aquest estiu, en els moments en què sortir al carrer s’assembla a recrear el recorregut que va haver de fer Lawrence d’Aràbia, una molt bona solució per passar el temps és gaudir d’alguna sèrie a casa. I Sabadell, no és cap excepció per exportar talent televisiu a les diferents plataformes de streaming que controlen el panorama de l’entreteniment.

Creada i protagonitzada per dues actrius sabadellenques, Joana i Mireia Vilapuig, produïda per Filmax i disponible a Filmin, la plataforma alternativa per excel·lència, tenim la sèrie Selftape. Les “selftapes” són les cintes que els actors han d’enviar per promocionar-se a ells mateixos i aquesta concretament és una radiografia crua del món de l’espectacle des d’una visió totalment pròpia d’aquest concepte que és l’autoficció. Compartint nom amb els seus personatges, les dues germanes s’enfronten amb el trauma i les pressions de la professió. La banda sonora és de Clara Aguilar, artista que durant aquest any ha visitat la ciutat al Festival Embassa’t.

Un dels triomfs seriòfils d’aquest any ha estat: La mesías, una producció de Javier Ambrossi i Javier Calvo disponible a Movistar Plus, coneguts com els Javis, que canvien de registre respecte a tot el que havien fet abans. La parella artística ens transporta a un món de fanatisme religiós, traumes infantils, les relacions amb la família i música, molta música. On tenim al sabadellenc Albert Pla, actuant en el paper d’en Pep, fanàtic religiós que treballa com a jardiner per una família adinerada i que acabarà coneixent, la Montserrat, personatge central de la sèrie que inicia aquesta secta familiar que crea cançons de pop cristià. Cal veure-la.

Las Vides de Fèlix és una sèrie documental de la plataforma HBO creada per un altre cineasta de Sabadell, en Fèlix Colomer Vallés. Un retrat autobiogràfic on parla de com ha estat àrbitre, ha treballat a la indústria del cinema per a adults, va ser una promesa infantil dels escacs, va formar una banda de trap… Tot centrat en madurar i el repte de ser pare, segurament l’aventura més gran de totes les que ha viscut. La sèrie es podria definir com una teràpia en forma de documental, on en Fèlix es reconcilia amb moments i persones del seu passat.

Bojos per Molière, disponible al 3Cat, probablement és una de les apostes televisives recents amb més talent de la ciutat. El creador, director i guionista és el sabadellenc Hèctor Lozano i entre els actors principals tenim a l’Elisabet Casanovas, coneguda per Merlí entre d’altres treballs i en Marc Balaguer, coneixedor també de la ficció televisiva des de molt jove amb Polseres Vermelles. Sabadell també destaca com a localització per algunes escenes al Teatre Principal i al Teatre la Faràndula. L’argument tracta d’un grup de joves estudiants d’art dramàtic a l’institut del Teatre durant l’època de la Barcelona postolímpica de 1997.

Per acabar, una sèrie de Netflix, Valeria. Protagonitzada per la sabadellenca d’adopció Diana Gómez i Raich en el paper de Valeria, una escriptora que viu un moment de crisi en el seu matrimoni i en l’àmbit personal, per aquesta raó decideix fer diversos canvis a la seva vida uqe seran els eixos de la trama d’aquesta sèrie que transita entre el gènere dramàtic i el romàntic.

Cinc propostes que confirmen el talent creatiu de la ciutat, on destaquen les figures femenines i la visió autobiogràfica, que ens poden ajudar a viure més relaxats aquests dies de tanta calor.