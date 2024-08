Com avancen les principals obres de Sabadell?

[León Guerrero i Marc Béjar]

Les obres en determinats indrets de Sabadell formen part pràcticament d’un actor més en l’espai públic. Durant aquests mesos, la ciutat es buida i el trànsit disminueix. Una situació que l’Ajuntament aprofita per poder dur a terme diversos plans de millora.

Aquest estiu, hi ha més d’una desena de treballs en curs en l’espai públic. Molts són projectes que fa temps que estan en marxa i que, en alguns casos, encaren la recta final.

Reformes en zones escolars

Un dels entorns que més intervencions estan tenint aquests dies són les escoles, aprofitant les vacances d’estiu. Al Col·legi Can Rull s’està millorant el paviment i l’accés, amb un de nou al costat sud-oest del pati d’entrada. També s’està ampliant el camí que va direcció a l’edifici infantil amb paviment de formigó.

Una altra escola en reformes és el centre d’ensenyament Joan Montllor, amb l’objectiu d’eliminar el moviment de vehicles en zona escolar dels carrers de la Ribera Ribagorçana i de Francolí. Les tasques es focalitzen en la plaça de Karl Marx, ja que es vol transformar aquesta àrea en una plaça de superfície única. El carrer de Gaià serà també plataforma única, amb una franja d’aparcament en bateria annexa a la vorera, diferenciada cromàticament de l’àrea de calçada.

Renovacions al carrer de la Unió

Les reformes al carrer de la Unió han comportat un tall del trànsit. Des de l’1 de juliol, es treballa en la renovació de la urbanització del carrer per convertir-lo en plataforma única per a vianants i vehicles i configurar el camí escolar de l’Escola la Trama. Les tasques s’han d’allargar, previsiblement, fins al 27 de desembre d’aquest any.

Centrat, també, en l’eliminació de la circulació de vehicles als carrers de Fra Luis de León entre Samuntada i Calders i en transformar en superfície única tota aquesta part del carrer, està en marxa la reforma del camí escolar de l’Escola Amadeu Vives. S’hi fan diverses actuacions com la col·locació d’arbrat i bancs de formigó prefabricats, entre d’altres.

Senyalitzacions i actuacions de seguretat

En paral·lel, al llarg de tota la ciutat, s’estan fent diverses senyalitzacions i actuacions de seguretat en zones d’entorn escolar, sigui per millorar la visibilitat o obligar els vehicles a disminuir la velocitat en aquestes àrees. L’objectiu és que el curs 2024-2025 comenci amb totes les garanties.

Calma a la Gran Via

Un dels principals eixos viaris que travessa Sabadell també està experimentant alguns canvis en els últims mesos. Transitant per la Gran Via s’observa com les tasques d’ampliació de la vorera a l’altura de l’Artèxtil són pràcticament un fet, tret d’una petita parcel·la. Després de molts anys tancat, uns metres més enllà, el pati de la façana principal de l’edifici ja és accessible per als vianants. En els últims temps s’han inaugurat diferents trams en paral·lel a la concorreguda carretera per fer-los més accessibles i amables per als vianants.

En aquest sentit, s’ha avançat en diferents cruïlles de la Gran Via, com entre els carrers del Sol i Sardà i de Sant Pau amb Buxeda, per eliminar les barreres arquitectòniques suprimint els passos soterrats.

Talls a la ronda de Zamenhof i Can Llong

Pel que fa a afectacions de trànsit, un dels principals punts conflictius aquest estiu és la ronda de Zamenhof. L’objectiu dels treballs actuals és ampliar la xarxa d’aigües freàtiques que s’originen al subsol. Consisteixen en la canalització des de la plaça de Catalunya fins a la carretera de Caldes, per connectar-ho amb la conducció actual de les aigües freàtiques del Ripoll.

Les obres van començar el passat abril al carrer Prat de la Riba, han baixat a la Plaça Catalunya fins a arribar ara a la ronda Zamenhof.