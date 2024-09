Els quatre últims fitxatges del CE Sabadell volen aportar ambició i millorar el nivell de la plantilla

Quàdruple presentació. El Sabadell ha tancat la carpeta de presentacions, ja amb la temporada iniciada, amb les quatre últimes incorporacions del mercat d’estiu. La més exòtica és la del davanter francès de 22 anys, d’origen ivorià, Ryan Bakayoko. Amb els seus 192 centímetres d’alçada impressiona.

Procedent de la tercera categoria francesa, també va passar pel futbol base del Nimes i Montpellier. “Volia venir al futbol espanyol perquè és més tècnic que el francès -ha explicat en anglès- i el Sabadell és una bona oportunitat. He vingut per fer gols, però no em vull obsessionar. El més important és el col·lectiu i guanyar partits”. Assegura que es troba bé físicament i està “preparat” per debutar.

Joc ofensiu

Continuant en clau ofensiva, Carlos Pérez (24 anys, procedent del filial del Granada), espera “ajudar l’equip a assolir l’objectiu” com a mig centre o mitja punta, les seves dues posicions habituals. Coneix bé la Segona Federació -va jugar amb el Recreativo Granada i Alzira- i va acceptar l’oferta arlequinada “per la recomanació d’exjugadors -com Emilio Bernad o Guillem Molina- que havien jugat al Sabadell. Es tracta d’un gran club. Ara només pensem a guanyar diumenge”.

També va valorar la història de la samarreta arlequinada Miguel Ángel Ramírez, Miguelete (23 anys), qui va jugar els últims mesos al Recreativo de Huelva. Abans ho va fer, entre altres, a l’At. Sanluqueño i At. Balears. “Portaré amb orgull aquest escut amb la idea de tornar al futbol professional. Vinc amb molta il·lusió i ambició, m’agrada guanyar sempre”. També es posa a disposició de David Català: “amb pilota m’he sentit molt bé aquesta setmana”.

Amb el derbi al cap

El fitxatge més inesperat va ser el del porter José Ortega (32 anys), després de la sortida de Froi Leal. Ve avalat per la seva última gran temporada al Badalona Futur, però la seva trajectòria està marcada pel Terrassa. Va defensar tretze temporades la seva porteria.

Reconeix que “com molts aficionats, tinc marcat el dia del derbi, serà molt especial”. Competirà amb Gianni per la titularitat i per la seva experiència avança que “la solidesa defensiva és clau en aquesta categoria. I mai pots donar un partit per guanyat. Cal una total concentració”.