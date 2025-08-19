Les notícies més destacades d'aquest dimecres 27 d'agost a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Fem un repàs de les notícies més destacades del dia a la ciutat.
L’any 2024, van néixer 1.609 infants a Sabadell —830 nens i 779 nenes— segons les darreres dades provisionals de l’Idescat. Són 30 naixements menys que l’any anterior i 657 menys que el 2004 (dues dècades enrere), quan la ciutat va registrar 2.266 parts. És la xifra més baixa de natalitat dels últims 50 anys.
“Aquest any ha sigut dels més forts, la sensació és que estic casant molta gent”, explica mossèn Xavier Farrés, rector de l’església de Sant Fèlix. Des del maig, diu, pràcticament no ha parat: “El juliol vaig tenir casament cada cap de setmana, i a l’octubre ja en tinc dos seguits, divendres i dissabte”. El testimoni del mossèn coincideix amb les dades oficials: els matrimonis a Sabadell van agafant múscul després de la forta davallada provocada per la pandèmia.
Han estat unes setmanes especialment dures a la protectora d’animals de Sabadell, en un estiu marcat pels abandonaments i l’augment d’entrades al refugi. Abandonaments a la porta del centre, deixats a la seva sort al carrer o a l’interior de motxilles. “Hi ha hagut abandonaments molt irresponsables”, conclou Claudia Matheja, responsable del refugi. I les dades li donen la raó: només en els darrers tres mesos d’estiu les entrades s’han doblat respecte a un mes qualsevol i creix el nombre d’animals que arriben al refugi a l’espera d’una llar definitiva.
“Ningú ha retirat aquest camió després de mesos cremat, està a la vista de tots els conductors que travessen la Gran Via”, exposa un veí del barri de Gràcia de Sabadell. Les restes d’un camió que va cremar el passat febrer continuen intactes al solar situat entre els carrers de Domènech i Muntaner i Joaquim Blume. Mig any després, el remolc calcinat s’ha convertit “en un focus d’incivisme i malestar”, apunten veïns pròxims al solar, ubicat al polígon industrial Sud-oest.
Sabadell compta amb una nova cadena d'hamburgueses. Deleito obre dimarts a la nit un nou local als baixos de la plaça de Tintín, entre el Raval de Dins i la Via de Massagué, al Centre. L'obertura de cadenes d'hamburgueseries és una mostra més de la revolució comercial que pateix en els darrers anys el Centre de Sabadell, on la restauració ja suposa gairebé el 21% de l’oferta comercial, molt per sobre de la mitjana de les set ciutats analitzades per l’Observatori dels Centres Urbans (16,20%).