Els rescats en ascensors es disparen un 83% a Sabadell en el darrer any

Gairebé una de cada deu intervencions dels Bombers de la Generalitat a Sabadell va ser per rescatar persones atrapades en ascensors, el 2025. Segons les dades oficials del cos de rescat, de les 2.072 actuacions que van fer a la ciutat durant tot l'any passat –la tercera de Catalunya amb més intervencions– 192 van ser per rescatar persones de l'interior d'ascensors. L'equivalent a una cada dos dies, aproximadament. Els mesos que més es va haver d'atacar el problema van ser l'abril (24), el juny (23) i el juliol (24). "La xifra de l'abril es deu a l'apagada general que hi va haver, però les dades del juny i el juliol no van relacionades a cap fet concret. No sabem què va passar, però a Terrassa hi ha una situació semblant", exposa Joan Salve, cap del Parc de Bombers de la Generalitat a Sabadell. Respecte a la resta de mesos, la xifra es manté entre la desena i la quinzena. De moment, aquest 2026 s'han fet 53 intervencions d'aquesta tipologia (18 el gener, 14 el febrer i 21 el març).
El 2025 ha estat l'any que més intervencions en ascensors hi ha hagut des que els Bombers en registren les xifres. El 2021, la suma total va ser de 77 actuacions; el 2022, de 112; el 2023, de 117; el 2024, de 105, i, finalment, l'any passat, amb 192 intervencions registrades. Un 83% més. "De vegades hi ha ascensors que s'hi va diverses vegades en un any perquè no s'ha resolt el problema, com al de l'estació de Rodalies de Barberà del Vallès o el que connecta Can Puiggener i la Gran Via", assegura Salve. "L'apagada va ser puntual i, en principi, no va tenir efecte en els mesos següents, però la xifra ha crescut considerablement", agrega. Aquesta dinàmica, però, ha estat molt diferent a la resta de Catalunya: el 2025 es van registrar 3.919 intervencions a tot el territori, un 41,2% més que el 2024, quan se'n van comptabilitzar 2.776. Pel que fa als darrers anys, la xifra també estava considerablement per sota: el 2021 es van comptar 1.911 actuacions; el 2022, 2.603; i el 2023, 2.950. "A Catalunya es va disparar molt, sobretot a l'abril", subratlla Salve.
Agrupat per ciutats, Sabadell ha estat la segona de tot Catalunya on més intervencions hi ha hagut en aquest àmbit –cal tenir en compte que Barcelona té el seu propi cos de Bombers–, per darrere de l'Hospitalet de Llobregat (316) i per davant de Badalona, Lleida i Terrassa (168). Finalment, però, el cap del Parc de Sabadell assegura que "no s'ha registrat cap patró específic" que expliqui l'increment sostingut de la dada durant tot l'any. "En general, tots els ascensors estan al dia, en termes de manteniment, i les actuacions que fem per imprudències són mínimes. Quan actuem és perquè l'electrònica ha fallat i prou, sovint", sentencia Joan Salve.