Ronda Nord: la licitació de l'estudi informatiu i la declaració d'impacte ambiental, imminents

Més novetats sobre la ronda Nord de Sabadell i Terrassa. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ha anunciat que aquesta setmana la Generalitat licitarà l'estudi informatiu i la declaració d'impacte ambiental de la infraestructura que ha de transformar la mobilitat viària a la comarca, unint les dues capitals vallesanes i Castellar. A més, també ha confirmat la licitació de l'estudi informatiu previ sobre el túnel ferroviari d'Horta per connectar el Vallès amb el Barcelonès nord per fer front a l'augment de demanda en aquest trajecte. És una de les opcions que preveu la Generalitat des de fa uns anys, juntament amb la construcció d'un túnel que passés per Vallvidrera per fer arribar els trens directament fins a la Plaça Catalunya o Arc del Triomf passant per Lesseps.
El secretari ha comparegut aquest dimecres a la Comissió de Territori del Parlament per informar sobre el darrer informe de seguiment del Pla Específic de Mobilitat del Vallès, al costat del director general d'Infraestructures, David Prat; i del subdirector general de Planificació i Tecnologia, Santi Ribas. Nadal ha recordat que el nou túnel de Sant Cugat del Vallès per Vallvidrera ja té aquest estudi previ fet i el següent pas serà elaborar l'estudi informatiu, previsiblement l'any que ve. "El d'Horta estava molt més endarrerit. Per tant, el pujarem de nivell i tindrem dos estudis previs per comparar la necessitat dels dos túnels", ha assenyalat davant els diputats de la comissió.
En l'àmbit viari, el secretari de Mobilitat ha explicat que també aquesta setmana es licitarà l'estudi informatiu i la declaració d'impacte ambiental de la ronda Nord, als quals després els acompanyarà un estudi de paisatge i un altre de mobilitat. Durant els Premis Cambra 2025 celebrats la setmana passada a Sabadell, la consellera Sílvia Paneque ja va anticipar que en els pròxims dies es licitaria l’estudi de les dues infraestructures. Fet que ara s'ha de consumar.
Al llarg de la seva intervenció, Nadal ha repassat les actuacions pendents i en marxa de les infraestructures viàries i ferroviàries als Vallès Occidental i Oriental i a la connexió amb Barcelona. S'ha referit per exemple a la xarxa BRCat (en obres entre Sabadell i Terrassa, ja adjudicat entre la Riera de Caldes-Palau-Solità i Plegamans, i en una fase avançada d'estudi entre Sabadell i Castellar del Vallès) i les actuacions en diversos enllaços a l'AP-7 o en la C-58, entre altres carpetes. A més, ha reivindicat la Universitat Autònoma de Barcelona com a "gran centre intermodal", com ja va fer en una visita recent. Allà hi conflueixen 21 línies de transport interurbà procedents d'arreu de Catalunya. Alhora, ha reivindicat que l'ús del vehicle privat s'ha reduït a la meitat des del 2016 i ha passat del 44% al 22%.
Avenços a Rodalies?
En l'àmbit ferroviari, Nadal ha recordat els acords de Govern i del Consell de Ministres de fa uns dies per als intercanviadors de Volpelleres i l'Hospital General i que fa poques setmanes es va iniciar el macrotall de l'R3 per a les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i La Garriga. Ha admès que queden millores per dur a terme com una duplicació de freqüències de l'R8 o l'eix orbital. En resposta als grups parlamentaris, Nadal ha plantejat la possibilitat de repensar algunes línies de Rodalies per guanyar "eficiència i fiabilitat" i que es puguin partir en dues parts i fer més capçaleres per evitar que, per exemple, una incidència a l'R1 a l'Hospitalet de Llobregat tingui efecte a Blanes o Maçanet. Amb, però, tampoc ha vist amb mals ulls que en un futur les línies que operarà FGC entre Lleida, Manresa i Terrassa puguin arribar fins a l'aeroport.
Pla Específic de Mobilitat
Pel que fa al Pla Específic de Mobilitat del Vallès, que va ser presentat dimarts amb dades corresponents al 2024, estava previst que finalitzés el 2026, però s'actualitzarà i s'allargarà fins al 2030, segons el secretari de Mobilitat. Aprovat el 2021, conté 70 actuacions o mesures dedicades a la millora del transport públic i a la reducció de mesures per reduir l'emissió d'efectes de gasos d'efecte hivernacle, un objectiu que no s'ha complert, segons ha reconegut. Actualment, la relació de transport públic entre el Vallès i Barcelona es troba en el 50%, tres punts per sota l'objectiu final del pla, mentre que en els trajectes interns dins del Vallès se situa en el 15%, lluny del 21% desitjat. D'altra banda, ha apuntat que el transport en busos interurbans ha crescut un 60% entre 2016 i 2024 i només del 2023 al 2024 ho ha fet en un 20%. En l'àmbit ferroviari, FGC ha crescut un 20% i Renfe un altre 20%, tot i que en el darrer any ha retrocedit un 5%.
En les seves intervencions, tots els grups de l'oposició han retret al Govern català no poder disposar abans de les dades exposades pels tres representants de la Generalitat per analitzar-les detingudament i no han descartat tornar a demanar la seva compareixença.