Les galejades dels trabucaires animen la Festa Major de la Creu Alta

Els Trabucaires de Terrassa i de la Creu Alta 'Els Federins' han realitzat una galejada aquest matí en el marc de la Festa Major del barri. L'actuació, que ha tingut lloc a la plaça de la Creu Alta, ha estat estàtica per les restriccions de la pandèmia i, per tant, un pèl descafeïnada, com han admès els mateixos trabucaires. Així i tot, prop d'una vintena de persones s'han apropat per gaudir de la galejada, que ha servit per animar una mica la Fes-te Gran.

Abans de l'arribada de la Covid-19, els trabucaires participaven en la Cercavila conjuntament amb les colles de diables, bastoners, tabalers, dansaires i les bandes de música. Recorrien tots els carrers de la Creu Alta, pas previ a l'arribada a la plaça de Sant Roc on els rebia l'alcalde de Sabadell. Tanmateix, en la celebració d'enguany els protagonistes han tingut molt clar que volien salvar la galejada i, per això, han optat per l'opció de fer-la amb un format estàtic.

Els trabucaires s'han pres el seu temps per posar-se els taps i per afinar els trabucs. Els trets d'aquests artefactes històrics han ressonat per tota la Creu Alta i el fum arribava a tota la plaça. Set trabucaires eren els encarregats de dur a terme l'actuació, que ha durat uns vint minuts aproximadament. "Ens falta una mica de pràctica després de tant temps", deia un dels membres enmig de la galejada. Com moltes entitats, els Trabucaires de Terrassa i de la Creu Alta 'Els Federins' van haver d'estar parats pràcticament un any per culpa de la Covid.

Últim dia de Festa Major

Per acabar la funció, un dels trabucaires ha tocat una cançó amb la dolçaina i ha rebut forts aplaudiments per part dels assistents. Avui, diumenge, és l'últim dia de la Fes-te Gran, que ha tingut una cinquantena d'activitats programades. Avui, per exemple, ha tingut lloc una plantada dels Gegants i Grallers de la Creu Alta pels carrers del barri, i a la tarda, Esbart Sabadell Dansaire organitzarà una actuació de sardanes. Al vespre, els diables del barri posaran punt final a la festa major.

Ahir, prop d'una trentena de veïns i veïnes de la Creu Alta ban participar en una ruta històrica pels carrers més antics i emblemàtics del barri i va tenir lloc el Primer Concurs de Pintura Ràpida de la Festa Major. A la tarda, a més, es va organitzar una bicicletada, on van participar prop de 1000 famílies.

