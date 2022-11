Els sabadellencs que han fet possible el disc de la Marató de TV3

El disc de la Marató de TV3 torna a ser possible, un any més, gràcies a la contribució sabadellenca. Presentat aquest dijous sota el nom Bum-bum, en la majoria dels 21 temes hi han participat artistes i productors de la ciutat. De fet, l’àlbum està dirigit pel sabadellenc Àngel Lacalle. Aquest any, la campanya està centrada en la sensibilització i divulgació sobre la salut cardiovascular, per això l’àlbum està batejat en una clara al·lusió al batec del cor. Es posarà a la venda el diumenge 27 de novembre.

Entre els 185 artistes que apareixen a la 18a edició del disc, una xifra rècord, hi destaca la pianista sabadellenca Laura Andrés, que acaba d’estrenar el disc Kintsugi. Amb el trio DonesString i el quartet de corda Billows, versiona en català Try, un dels temes més reeixits de Pink.

Amb segell de la ciutat, hi tindrem dues formacions, el duet Bounce Twice i els Luand. Interpreten Sent amb mi, una adaptació de Take on me dels noruecs A-ha, juntament amb Lexu’s, Sexenni, Tramma, Júlia Blum i Gigi Ros.

Hi sonarà el Triquell, de Sant Quirze del Vallès, que acompanyat de la també concursant d’Eufòria (TV3) Núria López posarà veu en anglès al tema d’Elton John i Dua Lipa Cold heart. Després de Jugular i Road Trip, el jove vallesà continua donant embranzida a la seva carrera musical.

Mai abans tants artistes havien participat en un disc de la Marató de TV3, agrupats en 55 formacions. El disc Bum-bum es presenta com un enfilall d’històries, que es mouen entre l’alegria, l’agraïment, la companyia, l’amor, la vitalitat, l’esperança o la vida. Com sempre, s’han buscat grups condolidats i emergents, de Catalunya i estatals, a més de col·laboracions estrangeres.

Els germans Ten a Abbey Road

Serà la 18a edició del disc de la Marató de TV3. Des del segon any, part de les cançons es graven als estudis de Ten Productions, dels germans Toni i Xasqui, que treballen amb el músic i escriptor Jordi Campoy. En aquesta ocasió, han produït cinc dels temes.

“Ha quedat rodó”, aprecia Toni Ten. “Com sempre és un disc transversal amb diferents estils, en què tothom pot trobar el seu espai. És per a tots els gustos musicals: hi ha rumbes, pop, balades o música amb una línia molt moderna”, afegeix. Les gravacions van començar el mes de juny i van quedar enllestides fa tres setmanes, aproximadament.

Per al pas final de la producció del disc, la masterització, els germans Ten han estat als mítics estudis londinencs Abbey Road, “els més importants del món”. Són famosos perquè els Beatles hi van gravar la major part de la seva discografia, però també hi han passat Pink Floyd, Freddie Mercurie, Freddie Mercurie, els U2, Lady Gaga, Amy Winehouse o Radiohead, entre molts altres.

És la sisena vegada que els germans Ten han estat a Abbey Road per “aplicar l’última capa de pintura” al disc de la Marató. En aquesta ocasió, han treballat un dia sencer amb l’enginyer de masterització Geoff Pesche, que al llarg de la seva carrera ha guanyat dos premis Grammy.

Més producció sabadellenca

En la producció del disc també participa des de fa anys el sabadellenc Jordi Cubino, que en aquesta ocasió s’ha encarregat de la producció de 6 dels temes.

Per altra banda, el guitarrista i compositor Toni Xuclà ha produït tres cançons, de Las Migas, Maruja Limon i Magalí Sare. “És molt d’agrair l’esforç que han fet combinant l’enregistrament amb gires. Ha estat una immesa sort”, piulava el sabadellenc.

El sabadellenc Albert López, de la discografia Picap, també ha participat en el management del disc de la Marató de TV3, que se celebrarà el 18 de desembre.