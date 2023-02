Generar debat

Les eleccions municipals són l’excusa perfecta per poder obrir debats de ciutat i recollir les demandes ciutadanes. A banda dels programes, candidats i candidatures, creiem que les eleccions són l’ocasió per fer una gran reflexió sabadellenca sobre el futur de la nostra ciutat. Al Diari volem ser un altaveu de les vostres preocupacions i propostes i, pensant sempre en positiu, volem impulsar millores per a la ciutat.

Entretant, el Govern municipal del PSC fa els últims passos abans de les eleccions per ensenyar la feina feta, com la plaça de la Llibertat, inaugurada ahir. Els darrers dies també hem vist que l’oposició comença a moure’s (i molt) amb la vista posada als comicis de maig. Alguns exemples han estat la resposta d’ERC al calendari i el model del futur aparcament del passeig de la Plaça Major, amb les propostes de millora del Servei d’Atenció Ciutadana per part de Ciutadans, per no parlar del suport de la Crida a la manifestació contra la ronda Nord, els passos de Junts per marcar distàncies del PSC amb projectes propis com la Gran Via i l’adhesió a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC) o el viratge cultural de l’Estruch proposat pels comuns.

En tots els casos impera el sentit crític i els arguments davant del risc que sempre es corre de generar picabaralles i protagonitzar baralles entre uns i altres. Esperem que la precampanya i la campanya de les municipals tinguin com a protagonistes la contraposició d’idees i el debat respectuós. Una reflexió ponderada, de ciutat i a mitjà i llarg termini, serà el millor per a tots els sabadellencs. La situació és prou incerta i difícil per complicar més les coses.