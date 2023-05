Lluís Matas (Junts per Sabadell) proposa un pla d’habitatge assequible a l’antiga Caserna

El líder de Junts per Sabadell, Lluís Matas ha posat al centre del seu programa l’accés a l’habitatge per a persones joves i amb diversitat funcional. El candidat s’ha marcat com a objectiu passar del 2% al 3% de parc municipal d’habitatge a Sabadell i sosté que és un dels grans reptes a Sabadell. “Hem d’aconseguir que ningú no marxi de la ciutat per no poder accedir al mercat lliure d’habitatge”, ha assegurat. Entre els seus plans està adquirir l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil per ubicar-hi pisos de lloguer i construir-hi un nou institut públic que “la Creu Alta necessita”.

El candidat busca promocionar l’habitatge públic a Sabadell a través de VIMUSA, “un cas d’èxit que cal impulsar més” i la col·laboració publicoprivada. La promesa de Junts és passar del 2 al 3% de parc de lloguer públic. Sabadell és una de les quinze ciutats de l’Estat amb més de 150.000 habitants amb més parc públic, i també una de les primeres de Catalunya. Ara bé, les promocions públiques supon només el 2% del total i les dificultats per accedir al mercat hi són. “Segons les directives europees, el parc públic hauria de suposar el 15% de l’oferta”, sosté el juntaire.

La caserna: “Volem que Sabadell la recuperi”

El futur de la caserna de la Guàrdia Civil, ara en desús, encara és incert i es troba encallat al Tribunal Suprem. Però la voluntat de Matas és que Sabadell la recuperi. “Està abandonat des de fa anys i panys i és l’oportunitat de reconstruir habitatge de lloguer assequible”, apunta.

Matas contempla també habitatge per a col·lectius amb diversitat funcional i dificultats especials: “Pensem en pisos tutelats, que la gent pugui viure a casa seva”, exposa. Un model similar planteja per a les persones sense llar i descarta l’alberg social: “El nostre model és el Housing First, construcció de pisos amb una atenció social integral per a transitar a una vida digna”, exposa.